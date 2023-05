Ihr Chef schätzt Sie: Acht Anzeichen, die es verraten

Teilen

Viele Vorgesetzte gehen spärlich mit Lob um und bringen ihre Angestellten damit ins Schwitzen. Bestimmte Anzeichen verraten, was Ihr Chef wirklich von Ihrer Arbeit hält.

Klar: Als Mitarbeiter möchten Sie das Gefühl haben, dass Ihr Vorgesetzter Sie als wertvolles Teammitglied betrachtet und wertschätzt. Wer harte Arbeit leistet, will schließlich nicht nur als weitere Ressource im Unternehmen betrachtet werden. Manchmal ist es jedoch schwierig, herauszufinden, was Ihr Chef wirklich über Sie denkt. Nicht alle Vorgesetzten gehen schließlich großzügig mit Lob um. Nachfolgend haben wir acht Anzeichen gesammelt, die darauf hinweisen, dass Ihr Chef Sie als großartigen Mitarbeiter schätzt.

1. Er bedankt sich

Manchmal kann es so einfach sein: Nicht umsonst wird „danke“ auch als Zauberwort bezeichnet. Wenn sich Ihr Chef regelmäßig bei Ihnen für die geleistete Arbeit bedankt, drückt er damit seine Anerkennung aus. Gerade nach Überstunden tut es gut, ein aufrichtiges Dankeschön zu hören. Allerdings gehört ein obligatorisches Danke nicht an das Ende einer jeden Mail.

2. Er gibt Ihnen konstruktives Feedback

Wer beruflich wachsen will, muss mit Kritik umgehen können. Gute Chefs wissen das und nehmen sich Zeit, um ihren Angestellten regelmäßig konstruktives Feedback zu geben. Nehmen Sie sich die geäußerte Kritik also nicht zu Herzen: Ihr Chef will damit ausdrücken, dass er bei Ihnen Potenzial nach oben sieht. Damit hilft er Ihnen auf lange Sicht dabei, Ihre Fähigkeiten und Leistung zu verbessern.

3. Er fragt Sie um Rat

Wenn Sie von Ihrem Vorgesetzten in wichtige Entscheidungen und Projekte involviert werden, ist dies ein Zeichen dafür, dass er Ihre Meinung und Expertise schätzt. Als Chef hat er schließlich die Entscheidungskraft und muss Sie nicht zwangsläufig um eine Einschätzung der Lage fragen. Tut er es dennoch, drückt er damit aus, wie wichtig Sie für das Unternehmen sind.

Zufriedene Chefs drücken ihre Anerkennung auf subtile Art und Weise aus © IMAGO

4. Er fördert Ihre berufliche Weiterentwicklung

Ein Chef, der Sie als wertvollen Mitarbeiter betrachtet, wird Sie dabei unterstützen, Fortbildungs- und Schulungsprogramme zu besuchen. Außerdem findet er regelmäßig Zeit, mit Ihnen ein Gespräch über Ihre beruflichen Ziele zu führen – denn Ihr Erfolg liegt ihm am Herzen. Wenn Ihr Vorgesetzter Ihnen die Möglichkeit gibt, sich in neuen Bereichen zu entwickeln oder neue Fähigkeiten zu erlernen, ist dies ein Zeichen dafür, dass er Ihr Potenzial erkennt und fördern möchte.

5. Er überlässt Ihnen Verantwortung

Kompetente und berufserfahrene Mitarbeiter übernehmen die wichtigsten Projekte innerhalb der Firma. Wenn Ihr Vorgesetzter Ihnen Verantwortung für wichtige Projekte überträgt oder Sie ein Meeting mit wichtigen Kunden leiten lässt, zeigt dies, dass er Vertrauen in Ihre Fähigkeiten hat. Sie haben ausreichend Leistung demonstriert und Ihr Chef weiß, dass er sich auf Sie und Ihre Stärken verlassen kann.

6. Er sieht in Ihnen mehr als einen Angestellten

Gute Führungskräfte betrachten ihre Angestellten nicht nur als Arbeitskraft, sondern interessieren sich für sie als Person. Sie wissen, dass ein positives Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Angestellten wichtig für eine gute Arbeitsmoral ist. Deshalb ist es ein gutes Zeichen, wenn Ihr Chef auch mal Fragen zu ihrem Privatleben stellt und sich beispielsweise erkundigt, was Sie am Wochenende gemacht haben oder ob Sie Ihre Erkältung überwunden haben.

Im Krankheitsfall: Zehn Dinge, die Sie über die Krankschreibung wissen müssen Fotostrecke ansehen

7. Er macht Sie zur Ansprechperson

Bei Ihnen klopfen regelmäßig Kollegen an der Tür, die Hilfe brauchen? Wenn der Vorgesetzte Mitarbeiter zu Ihnen schickt, dann ist dies ein klares Anzeichen dafür, dass er Ihre Expertise schätzt. Ihr Chef weiß, dass er sich auf Sie verlassen kann und vertraut in Ihre Fähigkeit, Probleme zu lösen und Herausforderungen zu meistern. Ansonsten würde er Sie nie zur Ansprechperson innerhalb der Firma machen. Freuen Sie sich deshalb über diese „nervige“ Aufgabe und betrachten Sie es als Chance, sich als Führungskraft zu beweisen.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

8. Er behandelt Sie mit Respekt

Ihr Chef muss nicht zwingend Ihr bester Freund sein – tatsächlich ist es sogar besser, wenn das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer von Respekt statt Freundschaft bestimmt ist. Wichtiger ist es, dass der Vorgesetzte Ihre Leistung schätzt und offen für Gespräche ist, beispielsweise wenn Sie sich eine Gehaltserhöhung oder Beförderung wünschen.