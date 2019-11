Dort sollten Sie arbeiten: Diese Berufsgruppen sind am glücklichsten mit ihren Jobs

Lehrer und Ausbilder sind besonders glücklich in ihren Jobs.

Würden Sie Ihren Job wieder wählen? Nicht jeder ist mit seinem Beruf glücklich. Manche Branchen weisen allerdings viele zufriedene Mitarbeiter auf.

Im Auftrag der HDI-Versicherung hat das Umfrageinstitut YouGov mehrere Arbeitnehmer gefragt, ob sie ihren Job wieder wählen würden.

Die meisten Befragten antworteten mit einem "ja".

Es bestehen allerdings große Unterschiede in Bezug auf die Zufriedenheit in verschiedenen Branchen.

Im Beruf verbringt man längere Zeit als in der Schule oder dem Studium. Die Wahl der richtigen Branche ist deshalb ganz besonders wichtig und sollte nicht leichtfertig getroffen werden. Bekanntlich wird empfohlen, einen Job gemäß der eigenen Interessen auszusuchen. Manchmal hilft es aber auch sich umzuhören, welche Arbeitnehmer besonders glücklich in ihren Berufen sind.

Das Umfrageinstitut YouGov hat im Auftrag der HDI-Versicherung ermittelt, welche Mitarbeiter ihre Jobs ganz besonders gerne mögen - mit überraschenden Ergebnissen.

Diese Berufsgruppen würden ihren Job jederzeit wieder wählen

Wer in einem Job nicht glücklich ist, hat mehrere Möglichkeiten seinen Arbeitsalltag angenehmer zu gestalten - denn nicht immer ist ein Wechsel in eine Branche nötig, die bei Mitarbeitern beliebter ist oder in der Sie mehr Geld verdienen können. Steigen Sie allerdings gerade erst ins Berufsleben ein, ist ein Blick auf Bereiche mit besonders zufriedenen Arbeitnehmern definitiv hilfreich.

Lesen Sie auch: Warum Frührente doch nicht so glücklich macht, wie viele es erwarten.

Wie der Stern berichtet, hat das Umfrageinstitut YouGov 3.647 Bundesbürger danach gefragt, ob sie ihren Job wieder wählen würden, falls sie die Möglichkeit dazu hätten. Sieben von zehn Befragten beantworteten diese Frage positiv. Massive Unterschiede bestehen dennoch in Bezug auf verschiedene Branchen:

Berufsgruppen Mitarbeiter würden Ihren Job wieder wählen oder eher wieder wählen Lehrer und Ausbilder 82 Prozent Informations- und Kommunikationstechnologie 81 Prozent Hauswirtschaft und Erziehung 79 Prozent Medien, Marketing, kreative Berufe 77 Prozent Bau, Architektur, Gebäudetechnik 73 Prozent Recht und Verwaltung 73 Prozent Finanzen, Rechnungswesen, Steuerberatung 72 Prozent Verkehr und Logistik 72 Prozent Industrieproduktion und Fertigungsbetriebe 71 Prozent Tourismus, Hotel, Gaststätten 66 Prozent Sicherheits- und Reinigungsgewerbe 64 Prozent Kaufmännische Berufe 61 Prozent Medizin- und Gesundheitsberufe 61 Prozent

Erfahren Sie mehr: Gehalt - In diesen Berufen verdienen Sie auch ohne Studium 100.000 Euro.

Wie die Statistik zeigt, würden Lehrer und Ausbilder ihre Jobs guten Gewissens weiterempfehlen. In kaufmännischen, medizinischen und gesundheitlichen Berufen sind zwar immerhin über 50 Prozent der Befragten glücklich, doch die Branchen schneiden dennoch am schlechtesten ab. Der Stern führt diese Werte auf schwierige Arbeitsverhältnisse zurück.

Auch interessant: Fast 100 Prozent mehr Gehalt: In diesen Jobs lohnt sich Berufserfahrung.

Video: Ständig müde im Büro? So rettest du dich über den Arbeitsalltag

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

soa