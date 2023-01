Job: Die acht seltensten Arten der Mitarbeiter übertreffen alle anderen

Von: Carina Blumenroth

Alle Menschen haben unterschiedliche Stärken und Schwächen – eine Karriere-Expertin ordnet acht Mitarbeiter-Typen ein, die selten sind und alle übertreffen.

Sollten Sie vor einem Jobwechsel stehen, durchforsten Sie Stellenanzeigen und Jobbeschreibungen. Sie kategorisieren nach Anforderungen, die Sie bei der Arbeit brauchen und solche, die Sie an Ihren neuen Job haben. Anhaltspunkte, ob Sie sich für eine Bewerbung entscheiden oder nicht, könnten Gehaltsvorstellungen oder das Aufgabenprofil der ausgeschriebenen Stelle sein. Wenn Sie dann die neue Stelle erhalten haben, könnten Ihnen unter Umständen folgende Arten von Kolleginnen und Kollegen unterkommen.

Acht seltene Mitarbeiter-Typen – eine Karriere-Expertin stellt sie vor

© Andrey Popov/Imago

Catherine Kaputa, Karriere-Expertin mit 40-jähriger Erfahrung, informiert auf der Businessplattform CNBC über acht verschiedene Arten von erfolgreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Unternehmen. Dabei teilt sie ihre Einschätzung, welches Verhalten für den jeweiligen Typ charakteristisch ist.

Acht Mitarbeiter-Typen: Der Innovator

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diese Kategorie passen, sind offen für neue Wege und Strukturen. Sie erneuern und wollen alte Konzepte überdenken. Kaputa schreibt, dass die Innovatorinnen und Innovatoren individuelle Lösungen aus einer Krise finden. Von herausfordernden Schwierigkeiten ließen sie sich nicht abbringen, sondern würden dann erst richtig Gefallen an der Arbeit finden. Innovatorinnen und Innovatoren seien dafür bekannt, dass sie kreativ arbeiten, dass ihre Lösung immer ein bisschen von der Masse abweiche und dass ihnen egal sei, was andere von ihnen denken.

Erfolgreiche Mitarbeiter: Der Anführer

Andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren, dass sie ihre Ziele erreichen – das sei eine Aufgabe von Anführerinnen und Anführer. Wenn Sie dieser Art von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehören, haben Sie immer das große Ganze im Blick und verfolgen dieses Ziel. Ebenso sei die Problemlösung eine ihrer Kernkompetenzen.

Die Einzelgänger – erfolgreiche Mitarbeiter in Unternehmen

Als Einzelgängerin oder Einzelgänger gehen Sie nicht den Weg, den alle gehen. Kaputa schreibt, dass Sie die eigene Perspektive einbrächten und nicht von der Gedanken anderer abhängig seien. Sie scheuten nicht davor, für die eigene Meinung einzustehen und diese voller Energie zu präsentieren. Trotz der unterschiedlichen Meinungen hätten Sie loyale Unterstützerinnen und Unterstützer in der Firma.

Acht erfolgreiche Mitarbeiter-Typen: Der Techniker

Technikerinnen und Techniker seien oft detailverliebt und schauten sich Prozesse und Objekte genaustens an, mit dem Ziel zu schauen, inwiefern diese verbesserungswürdig seien. Oft seien Technikerinnen und Techniker eher introvertiert, schreibt Kaputa bei CNBC.

Acht erfolgreiche Typen: Die Experten

Sie haben sich auf ein bestimmtes Thema spezialisiert und bleiben in diesem Bereich immer auf dem neuesten Stand. Das könne eine Eigenschaft von Expertinnen und Experten sein, wie Kaputa sie definiert. Andere Menschen vertrauen Ihnen und Ihrer Expertise, weil sie mit Leidenschaft bei der Sache, gibt es Neuigkeiten in Ihrem Bereich, dann haben Sie schon davon gehört.

Die Zielorientierten – erfolgreiche und seltene Mitarbeiter-Typen

Sie kennen Ihre Zielgruppe und möchten eine enge Vernetzung mit dieser eingehen. Dafür achten Sie genau auf die Bedürfnisse der Zielgruppe und sind Gesprächen aufgeschlossen. Sie haben immer Ideen, die im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer formuliert sind und können andere Menschen begeistern. Kaputa schreibt, dass diese Art von Menschen empathisch seien.

Die Führungselite – das macht erfolgreiche Menschen aus

Sie haben ein großes Netzwerk und sind bei der Arbeit von erfolgreichen Kolleginnen und Kollegen umgeben. Im Auftreten ist die Führungselite sehr selbstsicher, sie seien keine Kandidatinnen und Kandidaten für das Hochstapler-Syndrom, informiert CNBC. Menschen, die diesem Typ Mitarbeiter oder Mitarbeiterin entsprechen, seien gut bezahlt und sehr stolz auf ihre Erfolge.

Acht erfolgreiche Typen: Die Auslöser

Sie bringen den Willen zur Veränderung mit und hoffen, dass Sie mit Ihren Impulsen die Welt verändern können. Kaputa schreibt, dass Auslöser sich dabei emotional und empathisch zeigten – Ungerechtigkeiten könnten Sie nicht leiden. Manchmal könnten Sie schlecht ‚nein‘ sagen, was dazu führe, dass Sie unter großem Druck stünden. Allerdings könnten Auslöserinnen und Auslöser durch ihre Art auf „eine andere Stelle“ gehoben werden. Beispiele dafür könnten Klimaaktivistin Greta Thunberg oder Kämpferin für Frauenrechte Malala Yousafzai sein.

Welche Eigenschaften Sie als erfolgreicher Mitarbeiter mitbringen sollten

Teamfähigkeit: Sie können alleine und im Team arbeiten? Das ist perfekt. Diese Eigenschaft brauchen Sie für fast jeden Beruf.

Verantwortungsbereitschaft: Sie sehen Aufgaben und sind bereit, diese anzunehmen. Äußern Sie beispielsweise für den Start schon einmal Erfolge, die Sie in Verantwortung hatten.

Lernbereitschaft: Fort- und Weiterbildungen gehören für Sie automatisch dazu, Sie zeigen Ihre Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln.

Überzeugungsfähigkeit: Sie können Ihre Idee präsentieren und andere Menschen damit in Ihren Bann ziehen.