Jeff Bezos zu Praktikanten: Nicht Job oder Karriere - das ist der wahre "Jackpot"

Amazon-Gründer Jeff Bezos ist der reichste Mann der Welt - dennoch hat er nun überraschend verraten, warum Geld nicht alles ist. Was stattdessen wichtig im Job ist, lesen Sie hier.

Jeff Bezos kann sich finanziell nicht beklagen - und das trotz Scheidung von seiner Frau MacKenzie. Mit einem geschätzten Vermögen von fast 120 Milliarden Dollar (circa 107 Milliarden Euro) gilt er als der reichste Mann der Welt. Er lebt den amerikanischen Traum, hat es vom Princeton-Absolventen zum Geschäftsführer des Online-Versandriesen Amazon geschafft, eines der am stärksten wachsenden Unternehmen weltweit.

Wenn er also nicht weiß, wie man es ganz nach oben schafft, wer dann? Glücklicherweise hat der Multi-Milliardär in einer US-amerikanischen Talkshow namens "Forum on Leadership" ein wenig aus seinem Erfolgs-Nähkästchen geplaudert und hatte für die Zuhörer einige Job-Tipps parat. Einer davon wird wohl viele überrascht haben: Bezos verriet, dass er seinen Praktikanten, Mitarbeitern und vier Kindern rät, niemals einen Job wegen des Geldes oder der Karriere anzunehmen.

Stattdessen solle man seine Leidenschaft zum Beruf machen. Der 55-Jährige selbst ist zwar mit Amazon berühmt und reich geworden, doch seine Berufung sei sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin, heißt es weiter. So habe er schon als kleiner Junge vom All geträumt und wie man dorthin reist. Seine Vision sei daher, dass wir Menschen in unserer Entwicklung so fortgeschritten sind, dass wir eines Tages das Weltall besiedeln.

Weil er gerne ein Teil davon sei, hat er Blue Origin gegründet. Schließlich sei es wichtig, Ziele im Leben zu haben, die einen antreiben. "Viele Leute haben nur einen Job. Vielleicht machen sie Karriere. Doch das, worauf es wirklich ankommt, ist deine Berufung. Darum geht es."

