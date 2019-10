Mit Jeans und T-Shirt im Büro? Legerer Look offenbar immer noch verpönt

Jeans in der Arbeit? Das könnte immer noch ein No-Go sein.

Sie mögen es in der Arbeit lieber leger? Laut einer Studie könnten Sie damit im Büro einen schlechten Eindruck machen. Das sind die Gründe.

Sie denken, die Tage des Business-Anzugs oder des Blazers in Büros sind langsam gezählt? Wenn es nach den Ergebnissen einer Studie geht, könnten Sie sich in dieser Annahme gewaltig täuschen.

Dresscode: Darum ist legere Kleidung in bestimmten Situationen verpönt

Die neue Studie wurde von der britischen Ledermarke Maxwell-Scott in Auftrag gegeben und beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie deutschsprachige Männer und Frauen professioneller Kleidung gegenüberstehen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass auch heute, wo der Dresscode immer lockerer gesehen wird, ein professioneller Look weiterhin einen hohen Stellenwert in Unternehmen einnimmt.

Demnach sind 68 Prozent der Befragten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz der Ansicht, dass professionelle Kleidung im Beruf wichtig sei. Besonders im Bewerbungsgespräch sind Sie bei fünf von zehn der Befragten schon durchgefallen, wenn Sie zu leger auftauchen. Aber auch generell machen Jeans und T-Shirt im Berufsalltag wohl keinen guten Eindruck auf Kollegen und Chefs. 40 Prozent bilden sich aufgrund eines unprofessionellen Looks sogleich eine schlechte Meinung über diejenige Person.

Positiver Effekt von Business-Kleidung

Neben einem guten Eindruck, den Sie auf andere ausüben, stärkt ein professionelles Auftreten aber auch das eigene Selbstbewusstsein, wie die Studie ergeben haben will - 70 Prozent der Befragten sind dieser Meinung. Julia Munder, Marketing Director von Maxwell-Scott International, erkennt darin einen Grund: "Die Studie zeigt, dass das Tragen professioneller Kleidung nicht nur eine oberflächliche Zur-Schau-Stellung der eigenen Position im Unternehmen ist, sondern ein Werkzeug, das jedem dabei helfen kann, seine eigene Kompetenz auszudrücken. Diese Art des Kleidens gibt uns mehr Selbstvertrauen, wodurch wir uns in Arbeitssituationen mutiger fühlen."

Allerdings geht die Studie nicht genauer darauf ein, in welchen Berufen, Positionen innerhalb des Unternehmens oder welche Arten von Unternehmen Business-Kleidung immer noch einen hohen Stellenwert hat. In bestimmten Positionen und Branchen wie bei Banken oder Versicherungen ist es schließlich logisch, dass legere Kleidung einen schlechten Eindruck machen könnte.

