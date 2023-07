‚Ja‘-Sager kommen immer weiter? Stimmt nicht, warum es sinnvoll sein kann, ‚nein‘ zu sagen

Von: Carina Blumenroth

Kaum jemand möchte wohl andere vor den Kopf stoßen. Die Angst vor Konsequenzen ist groß. Warum Sie trotzdem lernen sollten, für sich einzustehen und ‚nein‘ zu sagen.

Hier eine weitere Aufgabe im Büro, da ein Projekt, welches mit Kundinnen und Kunden besprochen werden muss: Ihre To-Do-Liste wird immer länger und Sie schaffen es nicht, Wünsche von Vorgesetzten oder Kolleginnen oder Kollegen abzulehnen? Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, sollten Sie auf jeden Fall lernen, ‚nein‘ zu sagen. Damit stehen Sie für sich ein und sparen Energie.

Aufgaben ablehnen? Es kommt auf die Kommunikation an

Wer keine Aufgaben ablehnen kann, leidet zunehmend unter hoher Arbeitsbelastung und Stress. © xElnurx/Pond5/Imago

Bei dem Ablehnen von Aufgaben kommt es, wie bei so vielem im Leben, auf die Art der Kommunikation an. Die Kommunikationsberaterin Monika Radecki sagt der Süddeutschen Zeitung, dass die Beziehungsebene und die Sachebene angesprochen werden müsse. Auf der Sachebene muss das Nein vermittelt werden, bei der Beziehungsebene sollte man auf das Gegenüber eingehen und die Not der Person sehen.

Nein sagen – besonders Menschen Mitte 30 haben ein Problem damit

Sich selbst profilieren und in der Karriere weiterkommen, besonders Menschen Mitte 30 hätten ein Problem damit, Aufgaben auszuschlagen, informiert Radecki. Sie rät, dass Betroffene über die Konsequenzen nachdenken sollen und überlegen müssen, ob ihnen wirklich Nachteile entstehen. Sind die eigenen Ziele bewusst, ist auch offensichtlich, welche Aufgaben man ablehnen kann. Keine Beförderung in Sicht? Es könnte an Ihrer Persönlichkeit liegen.

‚Ja‘ oder ‚Nein‘: Sie können auch Kompromisse schließen und verhandeln

Bei vielen Entscheidungen geht es nicht nur um ein ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ – oft lassen sich Abstufungen und Kompromisse finden. Dies könne beispielsweise den zeitlichen Rahmen oder den Aufgabenumfang betreffen.

Ja-Sager häufiger von Burn-out betroffen?

Der Psychotherapeut Andreas Hagemann sagt gegenüber dem Portal Fitbook, dass selbstlose Menschen häufiger von einem Burn-out betroffen sind. Besonders, wenn andere es gewohnt seien, dass eine Person immer ‚ja‘ sagt, könne es schwer sein, da dann wieder gegenzulenken und aus der Spirale herauszukommen. Das kann für die betroffene Person stressig sein.



Wer an einem Burn-out erkrankt ist, fällt meist mehrere Wochen oder Monate flach, eine allgemeingültige Prognose ist dabei nicht möglich.