Island führt Vier-Tage-Woche ein – jetzt steht das Ergebnis des Modellprojekts fest

Experiment

+ © Angela to Roxel/imago-images Islands Hauptstadt Reykjavík. Die Isländer haben in einem Modellprojekt eine neue Arbeitszeit erprobt. © Angela to Roxel/imago-images

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andrea Stettner schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Weniger Arbeiten bei gleichem Gehalt? Was für viele wie ein Traum klingt, wurde für tausende Isländer bereits Wirklichkeit. Mit vollem Erfolg.

Es sollte ein echtes Experiment werden: Island hat in zwei Modellprojekten erprobt, was geschieht, wenn die Arbeitszeit* im Land verkürzt wird. Es sollte eine wahre Erfolgsgeschichte werden.

Experiment in Island: Vier-Tage Woche steigert Produktivität

Der erste Feldversuch startete 2015, an dem bis zu 2.500 Beschäftigte teilnahmen. Im Jahr 2017 folgte schließlich der zweite Versuch, mit mehr als 400 Personen. Im Vergleich zur gesamten arbeitenden Bevölkerung, die in Island lediglich rund 200.000 Menschen umfasst, kann sich die Teilnehmerzahl sehen lassen: Mehr als 1 Prozent der Bewohner nahm am Projekt teil. Nun wurden die Ergebnisse veröffentlicht, und sie klingen mehr als hoffnungsvoll. Obwohl viele der Teilnehmer bei gleichem Gehalt ihre Wochenarbeitszeit von 40 auf 36 oder 35 Stunden reduziert haben, blieb die Produktivität gleich oder steig sogar an, heißt es im Bericht zur Studie. Und das nicht ohne Grund, denn die Isländer haben ihre Arbeitsweise klug angepasst: Überflüssige Aufgaben wurden ersatzlos gestrichen, Meetings wurden verkürzt oder durch E-Mails ersetzt.

Lesen Sie auch: Deshalb sollten Menschen über 40 nie mehr als 30 Stunden arbeiten.

Übertragbarkeit der Ergebnisse unklar

Ob die Ergebnisse wirklich belastend sind oder gar auf andere Länder übertragbar ist, ist unklar. Dennoch könnte der Feldversuch viele Arbeitgeber inspirieren, es den Isländern gleich zu tun. In Island führte das Experiment jedenfalls dazu, dass die Gewerkschaften die Arbeitszeiten neu verhandelten. Jetzt sind 86 Prozent der isländischen Arbeitnehmer entweder zu kürzeren Arbeitszeiten bei gleichem Lohn übergegangen oder werden das Recht dazu erhalten, sagen die Forscher laut der britischen Nachrichtenseite BBC. Übrigens, auch in Spanien liebäugelt man mit der Vier-Tage-Woche*. (as)*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Quelle: BBC.com