Job: Multitasking schadet Ihrer Intelligenz – schuld ist auch Ihr Smartphone

Lange Zeit galt Multitasking als das ultimative Erfolgsrezept im Job. Doch Wissenschaftler warnen: Wer alles gleichzeitig erledigt, schadet seiner Gesundheit – und seiner Intelligenz.

Mit dem Chef telefonieren, gleichzeitig E-Mails beantworten und Benachrichtigungen in Slack, Skype und Co. checken: Multitasking gehört in vielen Jobs zum ständigen Begleiter. Erst recht, seit Corona die Mitarbeiter ins Homeoffice* verbannt hat. Viele Eltern versorgen wegen geschlossener Kitas nebenbei noch ihre Kleinkinder oder müssen beim Homeschooling unter die Arme greifen. Dass das für die Gesundheit nicht ohne Folgen bleibt, haben Wissenschaftler belegt.

Multitasking stresst, senkt den IQ und sorgt für eine kurze Aufmerksamkeitsspanne

Multitasking regt die Ausschüttung der Stresshormone Cortisol und Adrenalin an. Außerdem kann das ständige Hin- und Herspringen zwischen Aufgaben dafür sorgen, dass der IQ zeitweise um bis zu 10 Punkte fällt, berichtet die Fachzeitschrift Psychology Today. Wie eine Gehirn-Scan-Studie zeigt, werden beim Multitasking neue Informationen nämlich nicht wie sonst im Hippocampus verarbeitet, wo sie abgespeichert werden können, sondern in anderen Teilen des Gehirns. Laut Psychology Today schadet dies unserem Denkvermögen dauerhaft.

Indem wir ständig zwischen den Aufgaben hin und herwechseln, sind wir ständig abgelenkt. Das trainiere dem Gehirn regelrecht eine kurze Aufmerksamkeitsspanne an und schrumpfe das Arbeitszeitgedächtnis, berichtet das Fachmagazin weiter. Keine guten Voraussetzungen, um im Job durchzustarten!

Unterbrechungsfreie Arbeitsumgebung wichtig

Damit Mitarbeiter ihr Potential voll und ganz ausschöpfen können und erst gar nicht in die Multitasking-Falle tappen, sollten Arbeitgeber für Arbeitsprozesse und eine Arbeitsumgebung sorgen, in denen sie sich einer Aufgabe ohne Unterbrechungen widmen können. Auch Smartphones sollten während der Arbeitszeit tabu sein, denn der ständige Blick auf private Nachrichten oder Instagram & Co. schadet der Aufmerksamkeit genauso. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

