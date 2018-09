Interne Bewerbung: Dieser Denkfehler wird vielen zum Verhängnis

Die interne Bewerbung ermöglicht Mitarbeitern, sich weiterzuentwickeln, ohne den Arbeitgeber wechseln zu müssen. Doch es gibt einen Haken, wenn sie eine Sache nicht beachten.

Die interne Bewerbung wuppen Sie mit links - schließlich kennt man Sie im Haus? Genau dieser Denkfehler führt schnell dazu, dass der Jobwechsel innerhalb des Unternehmens garantiert nicht klappt. Denn auch eine interne Bewerbung ist kein Selbstläufer - deshalb müssen Wechselwillige einiges beachten.

Interne Bewerber haben einen entscheidenden Vorteil

Klar, wer sich intern bewirbt, ist externen Bewerbern mindestens eine Nasenspitze voraus. Schließlich kennen Sie das Unternehmen wie die eigene Westentasche und können seine Marktlage, seine Chancen aber auch Herausforderungen bestens einschätzen. Interne Bewerber wissen außerdem bestens Bescheid, wer für was zuständig ist, sind mit den Abläufen vertraut und müssen deshalb nicht erst langwierig eingearbeitet werden.

Auch die Firmenkultur kennen interne Bewerber nur zu gut - die Wahrscheinlichkeit, dass ein externer Bewerber kündigt, weil er sich im Unternehmen nicht wohlfühlt, ist deutlich höher. Außerdem schätzen viele Unternehmen die Loyalität ihrer Mitarbeiter. Pluspunkt für Sie!

Das müssen Sie bei der internen Bewerbung beachten

Doch über eines sollten sich interne Bewerber bewusst sein: Ein interner Stellenwechsel kostet genauso viel Kraft und Mühe wie eine Bewerbung bei einem anderen Unternehmen.

Anschreiben bei der internen Bewerbung

Gerade bei der internen Bewerbung ist es wichtig, dass Sie die Motivation für den Stellenwechsel klar machen. Der Tenor sollte stets sein, dass Sie die neue Herausforderung reizt - und nicht etwa, dass Sie in Ihrem bisherigen Job feststecken oder sich im Team nicht wohlfühlen. Beschreiben Sie außerdem, warum Sie sich ausgerechnet jetzt auf genau diese Stelle bewerben. Schaffen Sie es, den Jobwechsel als Teil Ihrer Entwicklung darzustellen, wirkt das gleich motiviert.

Formal sollten Sie bei den Kontaktangaben unbedingt Ihre Abteilung, die Arbeits-E-Mail-Adresse sowie Ihre Telefonnummer am Arbeitsplatz angeben.

Zum Weiterlesen: So rocken Sie mit dem ersten Satz im Anschreiben Ihre Bewerbung.

Lebenslauf bei der internen Bewerbung

Der Lebenslauf bei einer internen Bewerbung unterscheidet sich nicht großartig von einem herkömmlichen Lebenslauf. Hier sollten Sie jedoch unbedingt darauf achten, auch ihre internen Erfolge anzupreisen.

Wie Sie den perfekten Lebenslauf verfassen, erfahren Sie hier.

Interne Bewerbung: Wie läuft das Vorstellungsgespräch ab?

Bei einem internen Vorstellungsgespräch verlassen sich leider zu viele Bewerber auf ihre Reputation und ihre bisherigen Erfolge. Doch darauf sollten interne Bewerber besser nicht zählen - schließlich bewerben sich möglicherweise auch Kollegen oder externe Bewerber, die im neuen Fachgebiet weit besser aufgestellt sind.

Hinzu kommt, dass so mancher Vorgesetzter auf einen internen Wechsel eher verschnupft reagiert - schließlich heißt es jetzt, einen Nachfolger zu finden, der möglichst genau so gut qualifiziert ist. Nicht immer einfach! Weihen Sie ihren bisherigen Chef also unbedingt von Ihren Wechselplänen ein und versuchen Sie ihn als Fürsprecher zu gewinnen. Das macht beim Jobwechsel einen guten Eindruck.

Vermeiden Sie dann im Bewerbungsgespräch allzusehr aus dem Nähkästchen zu plaudern und Internas aus der Abteilung preiszugeben. Lästereien schießen Sie sowieso gleich ins Aus.

Interne Bewerber müssen also genauso wie Externe im Bewerbungsgespräch zeigen, dass Sie sich im neuen Job ordentlich ins Zeug legen werden und auch unbekannte Aufgaben schnell meistern können.

Auch interessant: Würden Sie diese Frage im Vorstellungsgespräch richtig beantworten?

Das könnte Sie auch interessieren

Mehr Tipps zu Bewerbung, Anschreiben, Lebenslauf & Co. finden Sie hier auf unserer Themenseite.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Von Andrea Stettner