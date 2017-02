In den Ferien programmieren lernen

In den mehrtägigen Workshops der gemeinnützigen Initiative "Code und Design" können Jugendliche ihre Programmier-Fähigkeiten ausbauen.

In Programmier-Camps in den Ferien können Jugendliche ihre digitalen Fähigkeiten weiterentwickeln. Die gemeinnützige Initiative Code und Design bietet dazu bundesweit mehrtägige Workshops für Schüler ab 15 Jahren an. Darauf weist die Bundesagentur für Arbeit hin.

Eine Liste der Angebote gibt es online. Für die Teilnahme müssen die Jugendlichen eine Verpflegungspauschale von etwa 50 Euro bezahlen. Bei den Veranstaltungen gibt es auch Berufsorientierungs-Workshops, in denen die Teilnehmer verschiedene IT-Berufe kennenlernen können. "Wir wollen in den Camps den Informatikunterricht machen, den wir selber gut gefunden hätten", sagt Jonathan Rüth von der Initiative. Bezahlt werden die Camps von Sponsoren. Die Jugendlichen verpflichten sich ihnen gegenüber jedoch zu nichts, versichert Rüth.

