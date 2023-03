In diesen zehn Jobs kündigen Arbeitnehmer 2023 am ehesten

Von: Franziska Schuster

Stress, zu wenig Gehalt, schlechtes Arbeitsklima: Viele Arbeitnehmer kündigen aus Unzufriedenheit. © IMAGO/Vasily Pindyurin

Wer in seinem Job unzufrieden ist, schmeißt in zehn Berufen 2023 am ehesten hin, wie eine Studie herausfand.

Stuttgart - Kaum vorhandene Work-Life-Balance, schlechte Bezahlung oder einfach Frust – die Gründe, die zu einer Kündigung führen, sind vielfältig. In manchen Branchen und Jobs ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Arbeitnehmer hinschmeißen. Eine Studie hat nun ermittelt, in welchen Jobs das 2023 am ehesten der Fall sein wird. In den Bereichen IT, Kundenberatung und Personalwesen sollen laut der Payscale-Studie Beschäftigte am ehesten ihre Arbeitsverträge kündigen. BW24 verrät die Top 10 der Berufe, die am ehesten gekündigt werden.