Mercedes-Benz, Amazon und Co.: In diesen 10 Unternehmen würden Bewerber am liebsten arbeiten

Von: Franziska Schuster

In welchem Unternehmen würden Sie gerne arbeiten? Damit hat sich eine Umfrage in Deutschland befasst und die 10 beliebtesten Arbeitgeber ermittelt.

Berlin - Wer einen beruflichen Neubeginn herbeisehnt, für den sind Jobs für Quereinsteiger meist die beste Wahl. Auch wer eine Gehaltserhöhung möchte, muss sich nicht selten nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Wie das Berliner Marktforschungsinstitut Trendence ermittelt hat, denken viele Akademiker über einen Jobwechsel nach, auch wenn sie mit ihrem aktuellen Arbeitgeber zufrieden sind. Doch wo würden sich Arbeitnehmer am ehesten bewerben? Auch hierzu hat das Institut eine Umfrage durchgeführt.

Beliebte Arbeitgeber in Deutschland: 25.652 Akademiker befragt

Die Wirtschaft in Deutschland ist breit aufgestellt. Neben zahlreichen gut bezahlten Jobs für Berufsfeinsteiger gibt es auch für Menschen mit Berufserfahrung zahlreiche lukrative Jobs. So sind vor allem technische Berufe in der Baubranche derzeit sehr gefragt. Kein Wunder also, dass jeder siebte Arbeitnehmer aktiv auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber ist und sogar jeder dritte offen für Angebote. Und das, selbst wenn der Job zu den Berufen gehört, die laut einer Studie besonders glücklich machen.

Der Wunsch nach Veränderung, neuen Herausforderungen oder danach, Karriere zu machen, bewegt viele Arbeitnehmer dazu, sich anderweitig umzusehen. Doch wenn man die Qual der Wahl hätte und sich seinen zukünftigen Arbeitgeber heraussuchen dürfte – wo würden deutsche Arbeitnehmer dann am liebsten anfangen? Wie das Handelsblatt berichtet, hat Trendence auch hierzu Zahlen vorzuweisen. Insgesamt wurden 25.652 hoch qualifizierte Angestellte befragt. Aus diesen Branchen kamen die befragten Akademiker:

7.453 Wirtschaftswissenschaftler

4.762 Ingenieure

4.772 Informatiker

2.515 Naturwissenschaftler

Vier Automobilkonzerne als Top-Arbeitgeber – Tesla fliegt aus Ranking

Das Trendence Institut führt jährlich solch ein Ranking durch. Bei den Ingenieuren belegten in diesem Jahr Audi, BMW und Bosch die Top-Plätze, während bei den IT-Experten die US-Internetriesen Apple, Amazon und Google gefragt waren. Das beliebteste deutsche Unternehmen für Arbeitnehmer aus der IT-Branche ist hingegen die Allianz, die in diesem Branchenfeld den fünften Platz belegte. Bei den Naturwissenschaftlern gingen Biontech, BASF und Bayer als Sieger hervor.

Die Umfrage lautete: Bei welchem Arbeitgeber würdest du dich am ehesten bewerben? Das branchenübergreifende Ergebnis:

Platz Unternehmen Antworten 1. BMW Group 7,8 Prozent 2. Audi 6,7 Prozent 3. Google 6,2 Prozent 4. Airbus 5,5 Prozent 5. Porsche 5,5 Prozent 6. Bosch Gruppe 5,2 Prozent 7. Amazon 4,9 Prozent 8. Daimler / Mercedes-Benz 4,9 Prozent 9. Auswärtiges Amt 4,8 Prozent 10. BASF 4,3 Prozent

Die Handelsbranche hat sich stabilisiert, wie das Handelsblatt schreibt. Unternehmen wie Amazon oder auch Zalando schnitten in diesem Jahr besser ab, als noch 2022. Auch die Drogeriekette dm hat an Beliebtheit zugenommen. Hier gibt es alle Informationen zu den Gehältern bei dm.

Das waren die Gewinner der Trendence-Umfrage:

Unternehmen Rang 2022 Rang 2023 Änderung in Prozentpunkten (PP) Amazon 10. 7. +0,7 PP dm-drogerie markt 24. 19. +0,7 PP Airbus 7. 4. +0,4 PP

Einige Unternehmen haben im Vergleich zum Vorjahr stark an Beliebtheit eingebüßt, so auch Vertreter der Automobilbranche. Und dennoch finden sich gleich vier Automobilkonzerne in den Top 10 wieder. Noch immer ist die Branche in Deutschland beliebt und gefragt. Zum zwölften Mal in Folge sichert sich BMW den ersten Platz. Die Automobilbranche hat im Ranking einen großen Verlierer: Während Tesla 2022 noch in den Top 10 vertreten war, taucht der Autohersteller 2023 nicht mehr im Ranking auf. Der Konzern von Elon Musk liegt weit abgeschlagen auf Platz 17. Aber auch Größen wie Porsche und Daimler/Mercedes-Benz haben leicht an Prozentpunkten verloren.

Das sind die Verlierer 2023:

Unternehmen Rang 2022 Rang 2023 Änderung in Prozentpunkten (PP) Tesla 10. 17. -1,1 PP Porsche 3. 4. -1,0 PP Daimler / Mercedes-Benz 6. 7. -0,8 PP