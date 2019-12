Ihr Geburtsdatum verrät Ihnen Ihren perfekten Beruf: So geht's

Sie sind sich noch unschlüssig, in welche berufliche Richtung Sie tatsächlich gehen wollen? Dann hilft Ihnen eventuell ein Blick auf Ihr Geburtsdatum.

Wie soll das Geburtsdatum etwas über den perfekten Job einer Person aussagen? Zum einen besteht die Möglichkeit, anhand von Sternzeichens zu erfahren, in welche berufliche Richtung es für Sie gehen könnte. Die Numerologie, eine Pseudowissenschaft über Zahlen, soll ebenfalls darüber Aufschluss geben. Demnach kommen einzelnen Nummern ganz bestimmte Bedeutungen zu.

Wer folgende Formel anwendet, kann sich aus dem eigenen Geburtsdatum eine Zahl errechnen, die auf Ihr ideales berufliches Feld verweisen soll. Ob Sie sich mit dem Ergebnis identifizieren können?

Ihre Lebenszahl: Das sagt Ihr Geburtsdatum über Ihren idealen Beruf aus

Sie lieben Astrologie und finden es spannend, was Ihr Sternzeichen über Ihre berufliche Zukunft aussagt? Dann können Sie mit folgender Spielerei sicherlich genauso viel anfangen. Falls Sie all das völlig abwegig finden, sei Ihnen gesagt, dass manche Firmen sehr genau auf das Geburtsdatum eines Bewerbers achten - und manchmal hilft Ihnen ein auf Ihr Sternzeichen abgestimmter Berufstipp vielleicht sogar weiter.

Was sagt nun das Geburtsdatum konkret über den perfekten Job? Wie die Zeitschrift Elle schreibt, müssen Sie zuerst mit folgender Formel eine Nummer errechnen:

Wenn Ihr Geburtsdatum beispielsweise der 28.06.1985 ist, müssen Sie alle Zahlen zusammenrechnen. Demnach ergibt 2+8+6+1+9+8+5 insgesamt 39. Anschließen dröseln Sie die 39 in Drei und Neun auf, addieren diese beiden Zahlen (3+9) und schließlich kommt die Zahl 12 raus. Rechnen Sie die Eins und die Zwei erneut zusammen und Sie kommen auf die Lebenszahl Drei. Kalkulieren Sie die Zahlen also stets so lange zusammen, bis Sie eine Nummer von eins bis neun erhalten - und dieses Ergebnis soll schließlich Aufschluss über ihr ideales berufliches Feld geben.

Kariere-Orakel - Alle Lebenszahlen auf einen Blick

Diese Bedeutungen haben die Lebenszahlen von eins bis neun:

Zahl Ihr idealer Beruf 1 Freiberufliche Arbeit, Führungspositionen in sämtlichen Bereichen 2 Soziale Berufe 3 Künstlerische Berufe 4 Organisatorische Berufe 5 Kommunikative Berufe 6 Berufe, die Hilfsbereitschaft und Einsatz für andere erfordern 7 Berufe, die viel Reflexion, Einfühlungsvermögen und Tiefgang erfordern 8 Berufe, die viele Beförderungsmöglichkeiten bieten 9 Berufe, die Sie mit voller Leidenschaft und Herzblut ausführen

