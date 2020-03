"Ravioli essen und immer leicht einen sitzen": Tweet über Home Office sorgt für Begeisterung

Immer mehr Arbeitgeber ermöglichen ihren Mitarbeitern im Home Office zu arbeiten - vor allen in Zeiten der aktuellen Coronavirus-Pandemie. "Betroffene" berichten.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die neuartige Lungenkrankheit COVID-19* jetzt offiziell zur Pandemie erklärt, da es sich um eine ganze Länder erfassende Seuche handelt. Seitdem entscheiden sich immer mehr Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter ins Home Office zu schicken - sofern dies möglich ist.

Viele Bürojobs können ohne Weiteres im Home Office* erledigt werden. Doch wie gestaltet sich die Arbeit im Home Office? Entweder man kennt es von sich selbst oder hört von Bekannten, wie gut oder auch schlecht sich im Home Office arbeiten lässt. Zum einen ist da die erholsame Ruhe, die konzentriert arbeiten lässt. Auch für Menschen, die sich leicht ablenken lassen, ist die Arbeit im Home Office eine Herausforderung. Und viele fühlen sich nach mehreren Tagen vor dem heimischen PC doch ein wenig einsam.

Erfahrungsbericht Home Office: So ergeht es vielen im Home Office

Auf Twitter finden sich einige Home Office-Erlebnisberichte – die teilweise für Begeisterung bei den Nutzern des Mikroblogging-Dienstes sorgen. So sammelte das Portal www.thebestsocial.media Tweets, in welchen Twitter-Nutzer ihren Home Office-Alltag beschreiben:

1. Unfälle im Home Office*

Arbeitsunfall im Homeoffice:

Beim Versuch, mit dem Drehstuhl zum Kühlschrank zu fahren, verhedderte sich die Kuscheldecke in dessen Rollen. — Sternhagelminz (@Frl_Pfefferminz) November 12, 2016

2. Jogger von der Steuer absetzen?

Ab wie vielen Tagen Homeoffice kann man seine Jogginghose von der Steuer absetzen? — @der_handwerk (Fake-Account) (@der_handwerk) March 10, 2020

3. Den richtigen Drucker auswählen

"Du bist heute im home office oder?" - "Ja, warum?" - "Du druckst hier im Büro schon zum zehnten mal ein indisches Dhal Rezept aus und der Chef hat Angst gehackt worden zu sein." — Fabiozzo (@Fabiozzo) January 2, 2018

4. Katzenvideos und Kühlschrank: Hier lauern Fallen

Ich: "Zeit mit dem Homeoffice anzufangen!"



*öffnet den Kühlschrank*

*schaut 37 Katzenvideos*

*renoviert das Wohnzimmer*

*segelt ans Ende der Welt um Captain Jack Sparrow zu retten*



Auch ich: "Puh, so spät lohnt es sich nicht mehr, etwas anzufangen." — Ursel aus Mais (@Ursel_aus_Mais) December 12, 2017

5. Wann Home Office keine Option ist

"So, jeder schnappt sich jetzt 3 Patienten aus dem Wartebereich, und dann ab nachhause."



Warum sich Home Office in Kliniken nie durchsetzen konnte. — Eliser (@kifferbarbie) August 5, 2018

6. Duschen überflüssig

3 Tage nicht duschen, Ravioli essen, gute Musik und immer leicht einen sitzen.



Andere gehen dafür auf Festivals, ich mache Homeoffice. — Nicht Kim Frank (@echt) September 5, 2018

"Andere gehen auf Festivals, ich mache Homeoffice"

In letzterem Tweed schreibt "Nicht Kim Frank": "3 Tage nicht duschen, Ravioli essen, gute Musik und immer leicht einen sitzen. Andere gehen dafür auf Festivals, ich mache Homeoffice". Er erntete damit nicht nur 3.453 "Gefällt mir"-Angaben. In den Kommentaren zeichnet sich ab: Es gibt viele Gleichgesinnte. So heißt es zum Beispiel: "Jo, so sieht es bei mir auch aus...", "Und ich dachte es geht nur mir so im Homeoffice." oder "Klar. Genau wie das Bier...". Auch der Kanal "T.witterperlen" interessiert sich für den Tweed und kommentiert: "Wir würden den gerne als Twitterperle bringen. Wäre das ok?".

