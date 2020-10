Home-Office: Die 11 besten Jobs für zuhause

Nicht nur zu Corona-Zeiten: Wer beruflich im Home Office arbeiten will, sollte bei der Berufswahl aufpassen.

Gerade zu Corona-Zeiten sind Jobs gefragt, in denen Arbeitnehmer von zuhause aus arbeiten können. Welche Jobs sich besonders fürs Home Office eignen, lesen Sie hier.

Schon vor der Corona-Krise waren Home-Office-Jobs* beliebt. Schließlich sparen sich Arbeitnehmer so die lästigen und oft langwierigen Arbeitswege und haben so die Chance, mehr Zeit mit der Familie oder seinen Hobbies zu verbringen. Ein weiterer Vorteil: Die Pendelkosten fallen weg.

Da viele Arbeitgeber in Pandemiezeiten ohnehin darauf achten, dass sich möglichst wenige Mitarbeiter im Büro aufhalten, rücken bei der Berufswahl nach dem Studium oder Ausbildung die Jobs in den Fokus, die ohne weiteres Home Office ermöglichen. Wir stellen Ihnen eine Auswahl vor, die Experten für die Arbeit am heimischen Schreibtisch empfehlen:

11 Jobs, die sich besonders gut fürs Home Office eignen:

1. Texter/in

2. Übersetzer/in

3. Lektor/in

4. Sales Manager/in

5. Programmierer/in, Software-Entwickler/in

6. Graphik-Designer/in, Mediengestalter/in

7. Key Account Manager/in

8. SEO-Manager/in

9. Vertriebs-Ingenieur/in

10. Sekretär/in, Assistent/in

11. Call-Center-Agent/in, Kundenbetreuer/in

Home-Office-Jobs: Oft Quereinstieg möglich

Während Berufe wie Software-Entwickler oder Graphik-Designer meist eine spezielle Ausbildung oder Studium voraussetzen, ist in vielen Jobs wie Assistent/in oder bei Call-Center-Agenten/innen ein Quereinstieg möglich. Wer sich nach einem Job fürs Home-Office umschauen will, der hat jetzt zu Corona-Zeiten gute Chancen, eine Stelle für den heimischen Schreibtisch zu finden. (ans)*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

