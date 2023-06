Reddit-User erzählen von Traumjobs aus dem Fernsehen: „Es ist ein drogenverseuchtes, gesetzeswidriges Arbeitsumfeld“

Wer nach Greys Anatomy Arzt oder nach Law & Order Strafverteidiger werden wollte, weiß, wie schnell man sich von diesen Jobs begeistern lassen kann. Aber machen sie wirklich so viel Spaß, wie gedacht?

Während einige langweilig klingende Berufe mehr Spaß bedeuten können, als man auf den ersten Blick vermuten würde, machen andere „spannendere Jobs“ in der Realität manchen gar keinen Spaß. Und auch wenn unsere Lieblingsbücher und TV-Shows manchmal Großes versprechen, sieht die Realität oft doch ganz anders aus.

Romantisierte Berufe: Die Realität sieht anders aus

Auf der Social-Media-Plattform Reddit wurde sich ausgiebig über Berufe unterhalten, die bei Weitem weniger Spaß machen, als in Filmen, Serien oder Fernsehen vermittelt wird. Und tatsächlich wissen einige Berufstätige aus verschiedenen Branchen, der Arbeitsalltag ist meist weniger rosig, als gemalt.

Von wegen Chefs Table, so hart arbeitet es sich in der Sterneküche

Chefkoch sein wie in Chefs Table: Auf Netflix wirkt das wohl schicker als es am Ende ist, findet zumindest Reddit-Nutzer und Chefkoch Bestspacecadet2.: „All das Spektakel und die Großartigkeit, die sie auf Vice und Netflix zeigen, sind weit entfernt von dem, was in der Branche tatsächlich passiert. Es geht nicht nur um schicke Teller und tätowierte/coolhaarige Typen, die ihr Ding machen. Es ist ein drogenverseuchtes, gesetzeswidriges Arbeitsumfeld, von dem nur die Besitzer eines Restaurants profitieren.“

Anwalt: Lange nicht so spannend wie in Law & Order

Immerzu einem Richter spannende und blutrünstige Mordfälle präsentieren – so sieht es vielleicht auf der Leinwand aus. Mit dem echten Leben hat das wohl wenig zu tun, findet Reddit-Nutzer und Anwalt Lousy_Lawyer: „Es ist nicht so, wie sie es im Fernsehen zeigen. Hey, endlich liegt der Fall vor dem Richter, Mist, die andere Partei ist nicht aufgetaucht. Der nächste Termin, den der Richter angesetzt hat, ist in 3 Monaten.“

Baywatch trügt: Rettungsschwimmen bedeutet nicht nur bräunen

„Jeder erwartet Baywatch, Action und die ganze Zeit Leben retten. Aber normalerweise sitzt man nur da und pfeift, um den kleinen Kindern zu sagen, dass sie aufhören sollen, herumzualbern.“ So denkt Reddit-Nutzer und Rettungsschwimmer Theholynun über den Beruf.

Auch der Arbeitsalltag eines Bäckers ist für Reddit-Nutzer und Bäcker haireypotter kein Zuckerschlecken: „Um 3 oder 4 Uhr morgens zur Arbeit zu kommen, um um sechs Uhr morgens Backwaren zu essen, ist miserabel.“

Sicherheit im Internet: Hacking ist mühselig

„Cyber-Sicherheit. Die Filme werden uns nicht gerecht. Hacking ist weder so schnell noch so einfach, wie die Medien es darstellen. Es ist ein großartiges Feld, aber man verbringt viel Zeit damit, zu recherchieren oder zuzusehen, wie die Farbe trocknet, vor allem auf der Regierungsseite“, weiß ein ehemaliger Reddit-Nutzer .

The Big Bang Theory, aber wie unterhaltsam ist es Wissenschaftler zu sein

Auch der Beruf des Wissenschaftlers scheint in Fernsehsendungen wie The Big Bang Theory deutlich unterhaltsamer zu sein als im wirklichen Leben. „Ich verspreche Ihnen, die meiste Zeit ist es nicht so wie die coolen Labor-Szenen in den Filmen! Es ist zu 99 % der Zeit langsam und frustrierend“, findet ein Reddit-Nutzer namens Team_Cap.

Greys Anatomie ohne Liebesdrama oder Ähnliches

Was Chirurgie, weit weg von Hollywood bedeutet, erzählt ein ehemaliger Reddit-Nutzer im Rahmen der Diskussion. „Chirurgie, am Anfang ziemlich cool und gut bezahlt, aber nach ein paar Jahren hat man schon alles gesehen. Ganz zu schweigen davon, dass man unendlich viele Stunden am Tag steht, gebückt (ich brauchte eine Wirbelsäulenversteifung, weil meine Bandscheibe nach 20 Jahren erodiert war) und die gleichen Operationen macht, die man schon 1.000 Mal gemacht hat. Die Patienten googeln und denken, sie wüssten alles, die Familien schreien dich an, wenn etwas nicht so läuft wie geplant und habe ich schon erwähnt, dass ich Menschen sterben sehe? Es ist nicht so wie in den Fernsehsendungen, sondern meist nur eine langweilige, sich wiederholende Arbeit, bei der man jeden Tag mit zahlreichen Krankheiten konfrontiert wird und der Tagesablauf eher einem Fließband gleicht.“