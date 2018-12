Das ist der häufigste Grund für eine Gehaltserhöhung, sagt eine Studie

Wer fleißig ist, bekommt eine Gehaltserhöhung - oder doch nicht? Eine Studie hat sich mit dem Thema befasst und herausgefunden, wann wirklich mehr Gehalt winkt.

Kann ich mehr Geld vom Chef verlangen? Und wenn ja, wie viel? Diese Fragen treiben Mitarbeiter um, wenn sie mit ihrem Gehalt unzufrieden sind. Die meisten vermuten, dass gute Arbeitsleistungen für eine Gehaltserhöhung reichen. Dabei kommt eine aktuelle Studie zu einem ganz anderen Ergebnis.

Gehaltserhöhung winkt meist, wenn Mitarbeiter den Job wechseln

Der Personaldienstleiter Robert Half hat sich mit der Frage beschäftigt, wann genau Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung erhalten und hat dazu 1.000 Büroangestellte befragt. Das Ergebnis der repräsentativen Studie, die BusinessInsider vorliegt, zeigt: Fleiß und gute Arbeit rangieren bei den Gründen für eine Gehaltserhöhung ziemlich weit unten.

Tatsächlich bekommen Arbeitnehmer am häufigsten mehr Geld, wenn sie den Job wechseln. Auch ein interner Stellenwechsel bzw. eine Beförderung verspricht mehr Geld im Portemonnaie.

Auch interessant: Karrierecoach verrät: Mit diesen Tricks bekommen Sie mehr Gehalt.

Weitere Gründe für eine Gehaltserhöhung:

Gründe für Gehaltserhöhung Prozentualer Anteil Jobwechsel zu einem neuen Arbeitgeber 18 % Unternehmensweite Gehaltserhöhung 16 % Interner Stellenwechsel oder Beförderung 16 % Neuer Tarifvertrag 11 % Positive Unternehmensentwicklung 10 % Zielerreichung 9 % Beschäftigungsdauer 8 % Zusätzliche Aufgaben 6 % Neuer Vorgesetzter 4 % Sonstiges 2 % Quelle: Robert Half, Arbeitsmarktstudie 2018

Gehaltserhöhung für gute Leistungen wichtig für Motivation

"Arbeitnehmer, die in einen Job mit neuer Verantwortung wechseln — ob beim aktuellen oder einem neuen Arbeitgeber –, sollten natürlich mehr Geld verdienen", verrät Christian Umbs, Managing Director bei Robert Half. Seiner Meinung nach sei es jedoch bedenklich, wenn Mitarbeiter für gute Leistungen und auch Weiterentwicklung keine spürbare Gehaltserhöhung erhalten.

"Für Mitarbeiter ist ein Gehaltsplus eine wichtige Wertschätzung. Bleibt sie verwehrt, kann das zu steigenden Kündigungsraten und Neueinstellungen zu höheren Gehältern führen", mahnt Umbs weiter.

Diese Einstellung kann für Unternehmen also auch nach hinten losgehen. Personalverantwortliche sollten deshalb alles daran setzen, dass Arbeitnehmer wissen, woran sie sind: "Voraussetzung und unerlässlich ist, dass Personalverantwortliche deutlich kommunizieren, welche Erwartungen sie an die Mitarbeiter stellen und Ziele klar definiert werden." So wissen die Mitarbeiter auch, wann sie mit einer Gehaltserhöhung rechnen können - und was ihnen dazu eventuell noch fehlt.

Mehr zum Thema: Gehaltserhöhung: Wie viel Geld kann ich verlangen?

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

as