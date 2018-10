Das ist der Grund, warum neue Mitarbeiter so oft scheitern

Neuer Job?

+ © Jens Schierenbeck/dpa Nicht alle Mitarbeiter kommen im neuen Job zurecht. Dafür gibt es vor allem einen Grund. © Jens Schierenbeck/dpa

Im neuen Job zu bestehen ist oft gar nicht so einfach. Eine neue Studie zeigt, warum Mitarbeiter wirklich scheitern. So viel sei verraten: An der Qualifikation liegt es meist nicht.