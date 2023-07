Quiz: Zehn Wörter, die häufig falsch geschrieben werden – welche sind es bei Ihnen?

Von: Anna Heyers

Dass die deutsche Rechtschreibung so ihre Tücken und Fallen hat, wissen wohl die meisten Menschen. Aber wissen Sie auch, welche Wörter immer wieder falsch geschrieben werden?

Vielleicht kennen Sie auch diesen Moment, wo man ein Wort schreibt, es komisch aussieht und man es dann noch mit anderen Varianten ausprobiert. Oder Sie haben Eselsbrücken so sehr verinnerlicht, dass sie bei bestimmten wie von selbst ihre Gedanken übernehmen. Beispiele dafür wäre etwa: „Wer nämlich mit h schreibt, ist dämlich“, „Ein bisschen wird kein bisschen großgeschrieben“ oder „Das s im ‚das‘, es bleibt allein, passt dieses, jenes, welches rein“.

Der Duden, ob als Buch oder im Internet, wird immer dann herangezogen, wenn man sich bei der Schreibweise eines Wortes nicht sicher ist. Besonders bei Bewerbungen ist eine korrekte Rechtschreibung aber wichtig. (Symbolbild) © Marco Stepniak/Imago

Die deutsche Rechtschreibung kann sich mitunter als herausfordernd darstellen, zusätzlich zur Grammatik und dem generellen Ausdruck. Und genau diese Punkte spielen nicht nur in der Schule eine Rolle. Wer auf Jobsuche ist, sollte seine Bewerbungsunterlagen unbedingt immer auch Fehler prüfen, sie bestenfalls von einer zweiten Person noch einmal gegenlesen lassen. Im Beruf selbst, gibt es immer wieder Momente, wo man mit Kunden in Kontakt ist: schriftlich, persönlich oder telefonisch. Und da in der Regel der erste Eindruck zählt, kommt es auch hier, neben anderen Dingen, auch auf Ausdruck und Grammatik an – und auf eine korrekte Rechtschreibung.

Wörter, die immer wieder falsch geschrieben werden

Der Duden sammelt laufend schwierige Wörter in einer Liste, die im Deutschen häufig falsch geschrieben werden. Daraus haben wir ein Quiz mit zehn Wörtern gemacht, an dem Sie sich jetzt versuchen können:

Na? Wie haben Sie abgeschnitten? Wer nicht ganz so erfolgreich war: Machen Sie das Quiz doch einfach nochmal, beim zweiten Mal klappt es bestimmt schon besser.