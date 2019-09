Glühbirnen-Rätsel: Sind Sie auf die Lösung gekommen?

Raucht Ihnen schon der Kopf? Dann folgt hier nun die Er- und auch die Auflösung zu unserem Glühbirnen-Rätsel. Wie schnell haben Sie es gelöst?

Geben Sie es zu: Sind Sie auf die richtige Lösung gekommen?

Und so lautet die Lösung des Glühbirnen-Rätsels

Sie müssen zunächst den ersten Schalter betätigen. Dann warten Sie ein paar Minuten. Schließlich schalten Sie ihn wieder aus und betätigen den zweiten.

Sie gehen dann in den Raum mit den Glühbirnen. Eine Glühbirne leuchtet, sie können Sie also dem zuletzt getätigten Schalter zuordnen. Die Glühbirne, die zum zuerst getätigten Schalter gehört, wird leicht warm sein. Sie wissen also, zu welchem Schalter sie gehört und haben damit auch die Lösung für die dritte Glühbirne.

sca

