Gehaltsverhandlung: Tipps und Tricks für mehr Geld

Wer mehr Geld verdienen will, kommt um eine Gehaltsverhandlung nicht herum. Wie Sie Ihren Chef mit Argumenten überzeugen und Fehler vermeiden, lesen Sie hier.

Es gibt wohl kaum eine Gelegenheit, die einem so die Schweißperlen auf die Stirn treibt, wie eine Gehaltsverhandlung mit dem Chef. Wer im Job mehr Geld will, der kommt um dieses Prozedere aber leider nicht herum. Wir haben die besten Tipps für Sie gesammelt.

Gehaltsgespräch: Vorbereitung ist alles

Die gute Nachricht zuerst: Mit ein bisschen Vorbereitung lässt sich ein Gehaltsgespräch gut meistern, ohne ein komplettes Desaster zu erleben. Doch Sie müssen sich im Klaren darüber sein, dass Ihr Chef Ihnen ordentlich Gegenwind bieten wird. Wer das verinnerlicht, der kann jedoch auch Strategien entwickeln, wie er seinem Chef kontert. Deshalb sollten Sie sich vor der Gehaltsverhandlung vor allem auf diese drei Punkte gut vorbereiten:

Welche Argumente sprechen in Ihren Augen für eine Gehaltserhöhung?

sprechen in Ihren Augen für eine Gehaltserhöhung? Welche Punkte könnte Ihr Chef entgegenbringen (Verhalten, erfolglose Projekte etc.)?

Wie viel Geld soll ich verlangen?

Spielen Sie das Szenario am besten mit Ihrem Partner oder einem Freund / einer Freundin durch, so werden Sie selbstsicherer und können gelassen in die Gehaltsverhandlung gehen. Tipps für die besten Argumente erfahren Sie hier.

Das ist der beste Zeitpunkt für eine Gehaltsverhandlung

Eine Gehaltserhöhung sollten Sie niemals zwischen Tür und Angel einfordern, besonders nicht, wenn Ihr Chef gerade im Stress ist. Vereinbaren Sie dafür einen gesonderten Termin. Hier verrät ein Experte, wann der beste Zeitpunkt für die Gehaltsverhandlung ist.

Gehaltserhöhung: Wie viel Geld kann ich verlangen?

Viele Mitarbeiter fragen sich, wie viel Geld Sie bei einer Gehaltsverhandlung verlangen können. Wie Sie Ihre Forderung besser einschätzen können und welche Gehaltserhöhung angemessen ist, verraten wir hier.

Mit diesen Argumenten überzeugen Sie Ihren Chef

Das Herzstück einer jeden Gehaltsverhandlung ist Ihre Argumentation: Warum sind Sie der Ansicht, dass Ihnen eine Gehaltserhöhung zusteht? So viel sei verraten: Chefs interessiert weder, wie viel Geld Sie zum Leben benötigen, noch, dass die Mieten immer teurer werden oder Sie ein Haus, Auto, etc. abbezahlen müssen. Am besten lassen sich Vorgesetzte mit Leistung überzeugen - und damit sollten Sie auch argumentieren. Hier haben wir die besten Tipps für passende Argumente gesammelt, mit denen Sie jede Gehaltsverhandlung überstehen.

Diese Fehler sollten Sie in der Gehaltsverhandlung vermeiden

Leider begehen Mitarbeiter oft haarsträubende Fehler, die sie um viele hundert Euro im Jahr bringen. Dabei spielen nicht nur die richtigen Argumente, sondern auch die richtige Wortwahl in der Gehaltsverhandlung eine entscheidende Rolle. Welche Wörter Sie in der Gehaltsverhandlung unbedingt vermeiden sollten, können Sie hier nachlesen.

Wenn sich der Chef wehrt: So kontern Sie geschickt

"Leider ist für die Firma gerade keine Gehaltserhöhung drin - reden wir nächsten Jahr." Kommt Ihnen dieser Satz bekannt vor? Wie Sie Gegenargumente des Chefs geschickt auskontern, erfahren Sie hier.

Was tun, wenn keine Gehaltsverhandlung drin ist?

Wenn sich Ihr Chef partout weigert, eine Gehaltserhöhung zu zahlen, dürfen Sie trotzdem den Kopf nicht hängen lassen oder gar ungehalten reagieren. Bleiben Sie cool und fragen Sie lieber, was Sie tun können, um im nächsten Jahr eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Oder versuchen Sie stattdessen, mehr Urlaub oder auch Sachleistungen herauszuschlagen, etwa einen Fahrkostenzuschuss.

