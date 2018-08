Von 20 bis 60: So entwickelt sich Ihr Gehalt im Laufe des Lebens

Einsteiger verdienen weniger als "alte Hasen", die schon Jahrzehnte im Berufsleben stehen. Wie viel Fach- und Führungskräfte mit 20, 40 oder 60 verdienen, zeigt eine Studie.

Fach- und Führungskräfte verdienen in Deutschland durchschnittlich 58.152 Euro* pro Jahr. Doch diese Zahl sagt wenig darüber aus, wie viel Berufstätige im jeweiligen Lebensabschnitt tatsächlich verdienen. Schließlich steigt das Gehalt im Laufe der Karriere an - und Führungskräfte verdienen deutlich mehr als Fachkräfte ohne Personalverantwortung.

Gehälter unterscheiden sich stark nach Lebensalter

Das Online-Portal Gehalt.de hat deshalb die Gehälter von Fach und Führungskräfte nach Lebensalter unter die Lupe genommen. Für ihre Gehaltsbiografie 2018 analysierten die Experten rund 219.000 Gehaltsdaten von Berufstätigen über alle Branchen hinweg.

So entwickelt sich das Gehalt von Fachkräften

Das Ergebnis: Fachkräfte ohne Personalverantwortung sollten ihr Wunschgehalt mit etwa 40 Jahren erreicht haben - denn danach steigt es nur noch minimal an. So pendelt sich das Durchschnittsgehalt mit 40 Jahren bei rund 48.400 Euro jährlich ein. Bis zum Alter von 60 Jahren steigt es jedoch nur noch um insgesamt etwa 1.600 Euro brutto an. Erst kurz vor der Rente, mit 60, knacken Fachkräfte im Schnitt die 50.000-Euro-Marke.

Gehalt von Fachkräften nach Alter

Alter Fachkräfte Durchschn. Jahresgehalt (brutto) 20 Jahre 30.025 Euro 25 Jahre 36.956 Euro 30 Jahre 42.170 Euro 35 Jahre 46.542 Euro 40 Jahre 48.424 Euro 45 Jahre 48.958 Euro 50 Jahre 49.660 Euro 55 Jahre 49.823 Euro 60 Jahre 50.064 Euro Durchschnitt 45.839 Euro Quelle: gehalt.de, Gehaltsbiografie 2018

So entwickelt sich das Gehalt von Führungskräften

Während Fachkräfte bereits mit etwa 40 Jahren ihren Gehalts-Zenit erreichen, können Führungskräfte über ihre gesamte Karriere hinweg das Gehalt ordentlich nach oben treiben.

So verdient eine Führungskraft mit 25 Jahren bereits rund 74.000 Euro im Jahr, mit 40 Jahren kommen leitende Mitarbeiter im Schnitt auf 108.000 Euro jährlich. Schließlich steigert sich ihr Gehalt mit 60 Jahren auf satte 134.000 Euro brutto.

Gehalt von Führungskräften nach Alter

Alter Führungskräfte Durchschn. Jahresgehalt (brutto) 25 Jahre 73.618 Euro 30 Jahre 85.483 Euro 35 Jahre 95.888 Euro 40 Jahre 108.474 Euro 45 Jahre 119.679 Euro 50 Jahre 124.509 Euro 55 Jahre 127.512 Euro 60 Jahre 133.901 Euro Durchschnitt 109.202 Euro Quelle: gehalt.de, Gehaltsbiografie 2018

So wurde die Gehalts-Studie durchgeführt

Für die Studie "Gehaltsbiografie 2018" analysierten die Experten 218.509 Bruttojahresgehälter, die in den vergangenen zwölf Monaten auf gehalt.de veröffentlicht wurden. Sämtliche Gehaltsdaten sind dabei auf 40 Stunden pro Woche hochgerechnet.

Der Frauenanteil betrug 40 Prozent, der von Männern 60 Prozent. Elf Prozent der Männer trugen dabei Führungsverantwortung, unter den Frauen waren drei Prozent Führungskräfte.

* Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2018

Von Andrea Stettner