Gehalt: Wie viel verdienen Ingenieure in Deutschland?

Lohnt es sich noch, Ingenieur zu werden? Die Gehälter unterscheiden sich jedenfalls stark. Wer die richtige Branche wählt, macht schon vieles richtig.

"Dem Ingeniör ist nichts zu schwör", sagte schon Daniel Düsentrieb. Der nerdige Tüftler aus Entenhausen erfand stets die genialsten Geräte für jedes Problem. Doch ist er damit auch jemals reich geworden?

Ingenieurs-Gehalt hängt von vielen Faktoren ab

Um es vorneweg zu sagen: DEN Ingenieur gibt es eigentlich nicht, denn Ingenieure arbeiten in den unterschiedlichsten Berufsfeldern, zum Beispiel:

Automatisierungstechnik

Bauwesen

Elektrotechnik

Energietechnik

Fahrzeugtechnik

Maschinenbau

Mechatronik

Umwelttechnik

Wirtschaftsingenieurwesen.

Ingenieure setzen naturwissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis um, sei es in der Entwicklung, Konstruktion oder der Produktionstechnik. Doch wie hoch ihr Gehalt ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem oben genannten Berufsfeld, dem Abschluss, der Berufserfahrung, der Position, Größe des Unternehmens, der Region und nicht zuletzt von der Branche.

Wer einen Abschluss als Bachelor anstrebt, verdient später im Schnitt rund 3.000 bis 5.000 Euro weniger im Jahr als seine Master-Kollegen.

Konzern-Mitarbeiter verdienen gegenüber Angestellten kleiner Unternehmen allein beim Einstiegsgehalt schon rund 9.000 Euro mehr. Wer nach dem Studium mit mehr als 50.000 Euro Jahresgehalt ins Berufsleben starten will, schafft dies fast nur in großen Konzernen wie Siemens, BMW und Co.

Gehalt Ingenieur nach Berufsfeld (branchenübergreifend)

Beruf Einstiegsgehalt (Durchschnitt) Gehalt mit Berufserfahrung (Durchschnitt) Bauingenieur 41.500 Euro 50.400 Euro Maschinenbauingenieur 46.300 Euro 62.700 Euro Energietechnik-Ingenieur 45.500 Euro 64.850 Euro Elektro- / Elektrotechnik-Ingenieur 48.150 Euro 61.100 Euro Quelle: ingenieurkarriere.de, Stand: 2016

Gehalt Ingenieur nach Branche

Branche Jahresgehalt (Durchschnitt) Chemie- und Pharmaindustrie 83.060 Euro Fahrzeugbau 67.500 Euro Energieversorgung 64.850 Euro Informationstechnologie 63.680 Euro Maschinen- und Anlagebau 62.700 Euro Elektronik / Elektrotechnik 61.100 Euro Ingenieur- und Planungsbüros 50.480 Euro Baugewerbe 50.400 Euro Quelle: ingenieurkarriere.de, Stand: 2016

