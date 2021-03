Gehalt: Wie viel verdienen eigentlich Fluglotsen?

Fluglotsen tragen eine enorme Verantwortung, wenn sie Flugzeuge durch die Lüfte dirigieren. Nicht umsonst zählt ihr Gehalt zu den höchsten in ganz Deutschland.

Der Beruf eines Fluglosten ist stressig, und jeder noch so kleine Fehler kann hunderte Menschen das Leben kosten. Wer so viel Verantwortung trägt, verdient auch dementsprechend gut. Doch wie hoch ist das Gehalt* der rund 2.000 Fluglotsen in Deutschland wirklich?

Wie werde ich Fluglotse?

Die Voraussetzungen für eine Ausbildung als Fluglotse sind hoch: Bewerber bei der Deutschen Flugsicherung dürfen maximal 24 Jahre alt sein und müssen mindestens die allgemeine Hochschulreife, das Abitur, vorweisen. Ein tadelloses Seh- und Hörvermögen sowie gute oder sehr gute Englisch-Kenntnisse sind ebenfalls Pflicht.

Wer die Voraussetzungen erfüllt und den Online-Test der Deutschen Flugsicherung besteht, auf den wartet gleich die nächste Hürde: Das Auswahlverfahren in Hamburg. Von den jährlich rund 1.500 Aspiranten sollen nur 5 Prozent das Assessment-Center bestehen, bei dem Bewerber auf Herz und Nieren geprüft werden. Wer schließlich die Aufnahmeprüfung schafft, der kann die dreijährige Ausbildung zum Fluglotsen endlich beginnen. Sie findet an der Akademie für Flugsicherung am Campus der Deutschen Flugsicherung in Langen bei Frankfurt am Main statt.

So hoch ist das Gehalt von Fluglotsen während der Ausbildung

Da Fluglotsen die Verantwortung für das Leben von hunderten Menschen tragen, fällt ihr Gehalt bereits in der Ausbildung entsprechend hoch aus, wie die Gehaltstabelle zeigt:

Ausbildungsjahr Bruttogehalt pro Monat (Durchschnitt) 1. Lehrjahr 1.150 Euro 2. Lehrjahr 1.150 - 4.000 Euro 3. Lehrjahr 4.000 - 5.900 Euro

Quelle: Ausbildung.de

Fluglotsen: Beruf mit einem der höchsten Gehälter in ganz Deutschland

Die vergleichsweise üppigen Gehälter, die Fluglotsen bereits während ihrer Ausbildung genießen, setzen sich auch nach der Berufsausbildung fort. Dabei steigt der Verdienst mit zunehmender Berufserfahrung an. Das Einkommen hängt jedoch auch von der Größe des Flughafens ab, denn hier kommen operative Zulagen ins Spiel.

Das Einstiegsgehalt für Fluglotsen liegt bei etwa 85.000 und 117.000 Euro brutto im Jahr, wie ein Fluglotse dem Nachrichten-Portal Spiegel.de verraten hat. Mit zunehmender Berufserfahrung steigen dann die Gehälter weiter an. Wer sich etwa zum Supervisor hocharbeitet, der soll laut Gehaltsreporter.de bis zu 130.000 Euro im Jahr brutto verdienen. Hinzu kommen noch Nachtzuschläge sowie ein Ausgleich für Sonn- und Feiertagsdienste. Pro Monat sollen so noch einmal 1.000 Euro netto hinzukommen.

Im Durschnitt liegt das Jahresgehalt von Fluglotsen inklusive aller Bezüge bei ca. 116.000 Euro im Jahr, wobei Spitzengehälter bis zu 350.000 Euro drin sein sollen.

