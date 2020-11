Tesla: „Die Bezahlung ist ein Kracher“ - so viel verdienen die Mitarbeiter in Deutschland

Tesla ist als Arbeitgeber derzeit gefragt wie nie. Doch lohnt sich ein Einstieg beim E-Autobauer? Wieviel Gehalt zahlt der millionenschwere Konzern seinen Mitarbeitern?

Der Elektroauto-Hersteller Tesla* ist in Deutschland derzeit in aller Munde. Der millionenschwere Konzern aus Palo Alto in Kalifornien, USA, baut ein neues Werk in Grünheide bei Berlin. In der „Giga-Factory Berlin-Brandenburg“ sollen schon ab 2021 die ersten Fahrzeuge vom Band rollen. Dafür will Tesla zunächst rund 12.000 neue Mitarbeitern in Produktion und Verwaltung einstellen. Auf lange Sicht sollen sogar bis zu 40.000 Arbeitsplätze entstehen. Doch wie gut zahlt das begehrte Unternehmen rund um Visionär Elon Musk wirklich? Lohnt sich das Gehalt - oder winkt am Ende nur viel Arbeit für wenig Geld?

Gehalt bei Tesla in Grünheide - so viel Geld gibt‘s

Über das Gehalt bei Tesla in der neuen Gigafactory in Grünheide bei Berlin ist bisher nur wenig bekannt. Im Handelsblatt äußerte sich der Chef der Arbeitsagentur in Frankfurt an der Oder, Jochem Freyer, über die Gehalts-Untergrenze in Teslas Gigafactory. Wie er der Zeitung mitteilte, sei als Einstiegsgehalt in der niedrigsten Lohngruppe ein Brutto-Monatsgehalt von 2.700 Euro vorgesehen. Und das selbst für ungelernte Arbeitslose. „Die Bezahlung ist einfach mal ein Kracher für diese Ebene“, urteilt Freyer.

Im Gegensatz zu anderen Unternehmen sei es für Tesla auch kein No-Go, jemanden einzustellen, der schon längere Zeit arbeitslos war oder keine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen könne, weiß der Behördenchef. Dem Gehalt bei Tesla verleiht eine Berufsausbildung natürlich einen ordentlichen Schub: Mit einer einschlägigen Ausbildung soll das Einstiegsgehalt sogar bei 3.500 Euro brutto im Monat liegen.

„Tesla zahlt deutlich besser, als es ortsüblich ist, und wird sich am Gehaltstarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie orientieren“, berichtet der Behördenchef dem Handelsblatt. Zwar würde Tesla den Tarifvertrag nicht übernehmen, „aber ich finde, es ist schon ein großer Schritt, wenn wir uns einem Industrietarifvertrag annähern“, so Freyer.

Natürlich sucht Elon Musk in Deutschland nicht nur ungelerntes Personal. Etliche Führungskräfte und Spezialisten sollen bereits mit an Bord sein, und weitere werden noch gesucht. Über deren Gehalt lässt sich bislang jedoch nur spekulieren.

Gehalt: So viel zahlt Tesla an anderen Standorten

Neben der Gigafactory in Grünheide arbeiten bei Tesla jedoch noch viele weitere Mitarbeiter anderer Standorte in Deutschland. Auf dem Karriereportal Kununu haben aktuelle und ehemalige Tesla Mitarbeiter ihr Gehalt verraten:

Jobtitel Brutto-Jahresgehalt (Durchschnitt) Automobilkaufmann 39.200 € Country Manager 102.700 € Customer Service Manager 41.300 € Elektromonteur 52.500 € Industriemechaniker 47.500 € KFZ-Mechatroniker 37.200 € Konstrukteur 55.000 € Sachbearbeiter Personal 38.200 € Spezialist 42.000 € Verkaufskraft im Einzelhandel 42.800 €

Quelle: Kununu.de

Gehalt: Lohnt es sich bei Tesla zu arbeiten?

Lohnt es sich bei Tesla zu arbeiten? Die Meinungen scheinen hier auseinander zu gehen. Zwar loben auf Kununu einige (ehemalige) Mitarbeiter die Höhe des Gehalts, doch für andere relativiert sich dieses schnell wieder, angesichts des Arbeitspensums. So berichtet ein ehemaliger Vertriebs-Angestellter: „Für das Arbeitsaufkommen viel zu wenig Gehalt. Es wird kein Unterschied gemacht, ob man viel Leistung erbringt oder nicht. Kein Weihnachts-/ Urlaubsgeld. Man bekommt ein Aktienpaket, davon bleibt nach Abzügen der Steuer kaum was über. Zuschuss zu Bahntickets etc. gibt es hier nicht.“

Ob dies auf jede Stelle zutrifft ist fraglich, andere Mitarbeiter berichten wiederum von Bonuszahlungen und „vielen Extras“. Bleibt abzuwarten, wie sich die Gehälter am neuen Standort Grünheide entwickeln. (as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

