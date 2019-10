Satteln Sie um: In diesem brisanten Job steigen die Gehälter

Ihr Jahresgehalt liegt bei rund 63.000 Euro und als Führungskraft erhalten sie über 100.000 Euro. Was ist das für ein ominöser Beruf, der so gefragt ist?

IT-Security-Experten verdienen unter ihren Fachkollegen besonders gut. Das ergab nun eine aktuelle Auswertung von Compensation Partner. Die Nachfrage nach IT-Security ebbt nicht ab und die Gehälter für die Sicherheitsexperten steigen kontinuierlich. Laut einer aktuellen Auswertung der Vergütungsanalysten von Compensation Partner verdienen Beschäftigte in der IT-Security über 63.000 Euro (brutto) jährlich.

Top-Gehälter für Akademiker in IT-Security

Die Ausbildung ist dabei entscheidend: Während Sicherheitsexperten mit einer abgeschlossenen IT-Ausbildung 50.210 Euro verdienen, erhalten Akademiker mit einem Masterzeugnis rund 74.800 Euro. Zum Vergleich: Ein Backendentwickler erhält mit Masterabschluss ein Jahresgehalt in Höhe von rund 65.000 Euro und damit 10.000 Euro weniger. "Der Weg in die IT-Sicherheit kann entweder über ein gezieltes Studium oder eine IT-Lehre erfolgen. In beiden Fällen sind die Karrierechancen sehr gut, da es in diesem Bereich global an Fachkräften mangelt", sagt Tim Böger, Geschäftsführer von Compensation Partner.

Gehälter in der IT-Security nach Bildungsabschluss:

Ausbildung (ohne PV) 1. Quartil Median Mittelwert 3. Quartil Lehre 42.929 € 50.210 € 53.801 € 62.987 € Bachelor 50.761 € 67.575 € 73.663 € 72.538 € Master 52.340 € 74.786 € 78.690 € 85.673 €

Vergleichsdaten für IT-Backendentwickler:

Ausbildung (ohne PV) 1. Quartil Median Mittelwert 3. Quartil Lehre 47.885 € 55.114 € 56.324 € 63.433 € Bachelor 53.510 € 61.587 € 62.940 € 70.884 € Master 56.451 € 64.972 € 66.399 € 74.780 €

(Quelle: compensation-partner.de, Stand: 2019)

Große Unternehmen haben ein höheres Sicherheitsrisiko für IT-Security

Je größer der Betrieb, desto höher die Sicherheitsrisiken und damit auch die Einkommen für Security-Experten. In kleinen Firmen mit weniger als 100 Mitarbeitern liegen die Gehälter bei über 50.600 Euro, in mittleren Unternehmen mit bis zu 1.000 Beschäftigten sind es bereits über 60.500 Euro. In Großunternehmen ab 1.001 Mitarbeitern steigt das Gehalt auf rund 74.000 Euro.

Gehälter der IT-Security nach Firmengröße:

Nach Firmengröße (ohne PV) 1. Quartil Median Mittelwert 3. Quartil klein < 101 MA 45.515 € 50.647 € 52.601 € 60.700 € mittel 101 - 1000 MA 50.271 € 60.541 € 73.096 € 78.298 € groß > 1001 MA 61.283 € 74.006 € 86.938 € 90.941 €

(Quelle: compensation-partner.de, Stand: 2019)

Führungskräfte in der IT-Security bekommen sechsstelliges Gehalt

IT-Security-Experten mit Personalverantwortung verdienen deutlich mehr als Fachkräfte. Ihr Gehalt liegt in der Regel im sechsstelligen Bereich. Im Median verdienen sie rund 100.500 Euro pro Jahr. "Erfahrene Führungskräfte sind im IT-Wesen generell selten, wodurch sechsstellige Gehälter fast schon normal sind", so Böger weiter.

IT-Security 1. Quartil Median Mittelwert 3. Quartil Fachkräfte 51.060 € 63.012 € 74.915 € 79.282 € Führungskräfte 88.932 € 100.518 € 106.195 € 121.082 €

(Quelle: compensation-partner.de, Stand: 2019)

IT-Security: In München gibt es die besten Gehälter

Im Städtevergleich hat München die Nase vorne. Hier verdienen Sicherheitsspezialisten rund 76.000 Euro. Frankfurt folgt knapp dahinter mit 75.700 Euro und auf Rang drei befindet sich Stuttgart mit einem Jahresgehalt in Höhe von 72.000 Euro.

Gehälter der IT-Security in Top-Städten:

Attraktivste Städte Median München 76.062 € Frankfurt 75.690 € Stuttgart 72.042 € Köln 64.946 € Nürnberg 64.562 € Hamburg 64.083 € Berlin 58.021 €

(Quelle: compensation-partner.de, Stand: 2019)

Top-Gehälter in der Transport- und Verkehrsbranche für IT-Security

Das höchste Gehalt für Sicherheitsexperten bietet die Transport- und Verkehrsbranche. Hier verdienen IT-Security-Experten über 85.000 Euro im Jahr. Es folgen die Chemieindustrie mit 78.200 Euro und der Telekommunikationsbereich mit 73.500 Euro.

Gehälter in der IT-Security in Top-Branchen:

Branchen Median Logistik, Transport, Verkehr 85.004 € Chemie 78.201 € Telekommunikation 73.485 € Software 70.627 € Versicherung 69.343 € Finanzdienstleistung 68.108 €

(Quelle: compensation-partner.de, Stand: 2019)

Zur Methodik: Für die Berechnung der Gehälter für IT-Security-Spezialisten haben die Vergütungsanalysten von Compensation Partner insgesamt 483 Daten nach diversen Parametern wie Berufserfahrung, Branche oder Regionen untersucht. Die ausgewiesenen Zahlen sind Bruttogehälter und Medianwerte.

