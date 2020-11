Gehalt: Wie viel verdient ein Feuerwehrmann?

Feuerwehrmänner und -frauen riskieren bei Rettungsaktionen ihr Leben. Doch wie hoch fällt ihr Gehalt aus? Lohnt sich ihr Einsatz auch finanziell?

Feuerwehrmänner und -frauen erbringen jeden Tag Höchstleistungen: Sie löschen Brände, leisten bei Unfällen Erste Hilfe oder stehen der Bevölkerung bei Stürmen und Überschwemmungen bei. Doch werden Sie auch anständig bezahlt? Wie hoch ist das Gehalt* eines Feuerwehrmannes beziehungsweise einer Feuerwehrfrau?

Gehalt Feuerwehrmann: Bezahlung richtet sich nach Besoldungstabelle

Rund 34.000 Menschen arbeiten in Deutschland bei der Berufsfeuerwehr. Das belegen Zahlen des Deutschen Feuerwehrverbands aus dem Jahr 2018. Die meisten davon leisten als Beamte ihren Dienst. Dementsprechend hängt ihre Besoldung davon ab, ob sie im mittleren, gehobenen oder höheren Dienst eingruppiert sind. Die Eingruppierung richtet sich wiederum nach dem Ausbildungsstand und dem Dienstalter. Dabei gibt es jedoch Unterschiede von Bundesland zu Bundesland.

So bekommt ein Brandmeister als Einsteiger im mittleren Dienst, Besoldungsstufe A7, in Bayern rund 2.600 Euro ausgezahlt, während in Hessen nur rund 2.300 Euro drin sind. Als Oberbrandmeister in der Stufe A8 verdienen bayerische Feuerwehrleute rund 2.800 Euro, in Hessen lediglich 2.640 Euro.

Gehalt während der Ausbildung: So viel Geld bekommen Feuerwehr-Azubis

Die Grundausbildung zum Feuerwehrmann, der sogenannte Vorbereitungsdienst, dauert anderthalb bis zwei Jahre. Laut des Portals Ausbildung.de beträgt das monatliche Gehalt eines Feuerwehrmanns oder einer Feuerwehrfrau in Ausbildung 1.004 Euro brutto.

Gehalt bei der Freiwilligen Feuerwehr: So viel verdienen die Ehrenamtler

Übrigens, neben der Berufsfeuerwehr arbeiten auch tausende Helfer bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ihr Einsatz ist zwar ehrenamtlich, dennoch bekommen diese Mitarbeiter eine kleine Aufwandsentschädigung. Wie hoch dieses „Gehalt“ bei der Freiwilligen Feuerwehr ausfällt, erfahren Sie hier.( as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

