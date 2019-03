Gehalt bei Lidl: So hoch ist das neue Einstiegsgehalt 

Lidl gilt als größter Discounter Europas. Jetzt hat der Lebensmittelhändler das Einstiegsgehalt seiner Mitarbeiter erhöht. Wie hoch es tatsächlich ist, lesen Sie hier.

Günstige Preise - niedrige Löhne? Bei Lidl bemüht man sich seit Jahren um ein positives Image. Das schlägt sich auch im Gehalt seiner Mitarbeiter nieder.

Einstiegsgehalt bei Lidl: So hoch ist es wirklich

Wie Lidls Deutschland-Chef Matthias Oppitz in der Bild am Sonntag verkündete, hob Lidl zum 1. März 2019 das Einstiegsgehalt seiner Mitarbeiter an: "Wir gehen jetzt bei unserem Einstiegslohn hoch auf 12,50 Euro und stellen so sicher, dass bei Vollzeitbeschäftigung über 2.000 Euro brutto im Monat bezahlt werden."

Und das nicht ohne Grund: "Wir wollen eben nicht mit Lohn-Dumping in Verbindung gebracht werden", so Opitz weiter, "wir stehen für faire Löhne, für faire Arbeitsbedingungen für jeden neuen Mitarbeiter." Tatsächlich gelte das Einstiegsgehalt sowohl für gelernte als auch ungelernte Arbeitskräfte.

Gehaltserhöhung betrifft rund 2.000 Lidl-Mitarbeiter

"Uns ist es wichtig, dass unser Einstiegsgehalt attraktiver ist als der gesetzliche Mindestlohn", erklärt Opitz. Dieser beträgt tatsächlich mehr als drei Euro weniger - und zwar 9,19 Euro pro Stunde.

Doch auch vor der Anhebung konnte sich der Lidl-interne "Mindestlohn" von zwölf Euro die Stunde sehen lassen. Die Erhöhung betreffe allerdings weniger als 2.000 von insgesamt 79.000 Mitarbeitern, so Oppitz - die meisten davon sollen im Verkauf oder im Lager arbeiten.

Gehalt bei Lidl: Das winkt Mitarbeitern zusätzlich

Daneben bekommen Lidl-Mitarbeiter laut Aussage des Deutschland-Chefs auch noch weitere Benefits wie

eine Lidl-Zulage von 20 Cent pro Stunde,

tarifliches Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie

Dienstwagen für alle Filialleiter.

