Gehalt im Dschungel: Claudia Effenberg soll Höchstgage bekommen

Zwölf Menschen, ein australischer Dschungel – am 13. Januar startet die neue Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ auf RTL. Wie viel die Kandidaten verdienen sollen.

Bereits zum 16. Mal ziehen deutsche Promis für 16 Tage in den australischen Dschungel – dort müssen sie dann bestimmte Aufgaben erledigen und Sterne sammeln. Je mehr Sterne sie bekommen, desto mehr Essen holen sie sich und die anderen Kandidatinnen und Kandidaten. Sollten Sie nicht mehr können, hilft der meist geschriene Satz: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ Damit können Sie nicht nur einzelne Aufgaben beenden, sondern auch die eigene Teilnahme an der ganzen Show. Damit bringen sie aber auch ihre Gage in Gefahr.

Dschungel-Kandidaten: Claudia Effenberg soll am meisten bekommen

Die aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten:

Für die Dschungelkönigin oder den Dschungelkönig – also die Person, die die Show gewinnt – gibt es 100.000 Euro Preisgeld und die Dschungelkrone. Vorab haben die Promis allerdings ihre Gagen für die bloße Teilnahme an der Show verhandelt – einige besser als andere. Wie das Portal Watson zu einer früheren Staffel berichtet hat, müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem einer Geheimhaltungspflicht nachkommen. Bei Verstößen könnten Strafen auf die Promis zukommen.

Die Gagen der diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten kursieren in verschiedenen Medienberichten. Allerdings sind diese nicht definitiv – zum Teil werden auch unterschiedliche Gagen oder eine Geldspanne angegeben.

Claudia Effenberg, Designerin und Spielerfrau: rund 500.000 Euro, berichtet Heidelberg24 unter Berufung auf Bild.

Lucas Cordalis, Sänger: rund 150.000 Euro

Martin Semmelrogge, Schauspieler: ca. 100.000 Euro

Markus Mörl, Sänger und „Neue Deutsche Welle“-Star: ca. 80.000 Euro

Jana Pallaske, Schauspielerin: ca. 70.000 Euro

Papis Loveday, Model: ca. 70.000 Euro

Verena Kerth, Radiomoderatorin und Ex von Oliver Kahn: 30.000 bis 50.000 Euro

Jolina Mennen, Influencerin: 30.000 bis 50.000 Euro

Tessa Bergmeier, Model: 30.000 bis 50.000 Euro

Cecilia Asoro, Ex-„Bachelor“-Kandidatin: 30.000 bis 50.000 Euro

Cosimo Citiolo, Entertainer: 30.000 bis 50.000 Euro

Luigi „Gigi“ Birofio, Reality-Sternchen: 30.000 bis 50.000 Euro

In der Abendzeitung München schätzt Julian F.M. Stoeckel, Ex-Kandidat und Podcast-Host für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“, die Gagen anders ein. „Zum einen haben wir die Trash-Promis, die Bekanntheit durch zahlreiche Inseln wie ‚Temptation Island‘ oder ‚Love Island‘ erlangt haben, dazu gehören Cecilia Asoro, Gigi Birofio oder Cosimo Citiolo. In dieser Kategorie sprechen wir von Gagen zwischen 20.000 und 40.000 Euro“, sagt Stöckl der Abendzeitung. Das Model Tessa Bergmeier soll nach Stöckl zwischen 40.000 und 55.000 Euro für die Teilnahme erhalten. „Die Spitzenverdiener sind auf jeden Fall Claudia Effenberg, Lucas Cordalis und Martin Semmelrogge. Ich schätze deren Gagen zwischen 80.000 und 150.000 Euro ein“, sagt Stöckl der Abendzeitung München, mit dieser Aussage weicht er sehr deutlich von den Informationen der Bild ab.