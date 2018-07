Supermarkt stellt Gehalt seiner Mitarbeiter öffentlich zur Schau

In Deutschland ist es verpönt über sein Gehalt zu sprechen - und in vielen Firmen sogar verboten. Doch eine texanische Supermarkt-Kette geht einen ganz anderen Weg.

Wer wissen will, ob eine Firma gute Gehälter zahlt oder wie viele Urlaubstage sie zu bieten hat, stößt meist auf eine Mauer des Schweigens. Mitarbeiter verraten ihr Gehalt in den seltensten Fällen - wenn dann nur anonym im Internet, auf Portalen wie Glassdoor oder LinkedIn. Doch eine Supermarkt-Kette in Texas geht nun einen ganz anderen Weg.

Supermarkt-Kette veröffentlicht Gehälter auf riesigen Schildern

Statt ein riesen Geheimnis um die Gehälter zu machen, veröffentlicht "Buc-ee's" seine Gehaltsstruktur auf großen, gelben Schildern in all seinen 33 Filialen. So kann jeder Kunde und potentielle Bewerber sehen, wie viel ein Kassierer oder Teamleiter verdient und wie viele Wochen bezahlter Urlaub drin sind.

Auch interessant: Das sind die bestbezahlten Berufe Deutschlands 2018.

Gehaltstransparenz: Das verspricht sich das Unternehmen davon

Gehaltstransparenz ist diesem Unternehmen besonders wichtig, wie Buc-ee's Chef Jeff Nadalo gegenüber dem News-Portal BusinessInsider verrät. Zum einen um die "besten Mitarbeiter" anzulocken - schließlich können sich die Gehälter sehen lassen. Denn Buc-ee's soll zum Großteil besser als andere Arbeitgeber der Branche zahlen.

Nadalo sei es aber auch wichtig, seine aktuellen Mitarbeiter möglichst lange im Unternehmen zu halten. "Deswegen arbeiten wir sehr hart daran, nicht nur bezüglich des Gehalts für potentielle, zukünftige Angestellte transparent zu sein, sondern auch, um diejenigen an die Vorteile zu erinnern, die bereits bei uns arbeiten", so der Supermarkt-Chef. Und das klappt offensichtlich recht gut: "Wir haben Leute, die als Kassierer angefangen haben und jetzt Manager sind", verrät er weiter.

Außerdem hätten die Schilder auch einen ganz anderen Effekt: "Unsere Kunden erwarten und freuen sich auf eine einzigartige Erfahrung", meint Nadalo. So schlägt er gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Sein Erfolg könnte damit auch andere Unternehmen dazu verleiten, dem Beispiel von Buc-ee's zu folgen.

Lesen Sie auch: Firma führt Vier-Tage-Woche ein - dann passiert, womit niemand gerechnet hat.

Von Andrea Stettner

Rubriklistenbild: © reddit / Sixfeet4