Gehalt: In diesen Landeshauptstädten winkt das große Geld

Was viele schon immer vermutet haben, bestätigt eine neue Analyse: In den Landeshauptstädten winken höhere Gehälter - zumindest in den meisten, deutschen Bundesländern.

Eine neue Analyse des Hamburger Vergleichsportals Gehalt.de war der Frage nachgegangen, welchen Einfluss die Landeshauptstädte auf das Durchschnittsgehalt in den deutschen Bundesländern hat. Das Ergebnis: Alle Hauptstädte treiben die Gehälter teils deutlich nach oben - vor allem in den südlichen Bundesgebieten.

Stuttgart und München treiben Gehälter nach oben

So verdienen etwa Fachkräfte in Baden-Württemberg im Durchschnitt 49.827 Euro. Ohne die Landeshauptstadt Stuttgart kommen diese jedoch nur auf 41.880 Euro - ein Unterschied von stolzen 19 Prozent (7.947 Euro)! Dafür gibt es einen plausiblen Grund: "In Stuttgart sind es vor allem die großen Konzerne aus dem Maschinenbau, die den Lohndurchschnitt für das ganze Bundesland nach oben treiben", meint Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.

Auch in Bayern zieht die Landeshauptstadt München das Durchschnittseinkommen deutlich nach oben - plus 17 Prozent. Auch Hannover (plus 16 Prozent) und Düsseldorf (plus 12 Prozent) landen im Vergleich weit oben.

Nicht überall sind die Unterschiede so hoch wie in Süddeutschland

Allerdings sind die Unterschiede zwischen Hauptstadt und dem restlichen Bundesland nicht überall so deutlich wie in Stuttgart oder München. So beeinflusst etwa Erfurt kaum das Durchschnittseinkommen der Thüringer. Beschäftigte verdienen hier im gesamten Bundesland durchschnittlich 35.387 Euro, während sie ohne die Landeshauptstadt auf 34.363 Euro kommen - ein Unterschied von nur drei Prozent.

Einfluss der Hauptstädte auf Gehälter im Überblick

Wie hoch die Durschnittsgehälter in den Bundesländern ausfallen und welche Unterschiede sich mit und ohne Landeshauptstadt ergeben, zeigt diese Tabelle:

Bundesland Durchschn. Jahresgehalt (brutto) - mit Hauptstadt Durchschn. Jahresgehalt (brutto) - ohne Hauptstadt Differenz Einfluss Baden-Württemberg / Stuttgart 49.827 € 41.880 € 7.947 € 19% Bayern / München 48.188 € 41.263 € 6.925 € 17% Niedersachsen / Hannover 41.314 € 35.554 € 5.760 € 16% NRW / Düsseldorf 45.815 € 40.954 € 4.861 € 12% Rheinland-Pfalz / Mainz 44.529 € 40.698 € 3.831 € 9% Sachsen / Dresden 34.825 € 32.022 € 2.803 € 9% Schleswig-Holstein / Kiel 39.765 € 36.881 € 2.884 € 8% Sachsen-Anhalt / Magdeburg 34.132 € 31.741 € 2.391 € 8% Brandenburg / Potsdam 34.495 € 32.475 € 2.020 € 6% Saarland / Saarbrücken 43.057 € 40.943 € 2.114 € 5% Hessen / Wiesbaden 51.054 € 48.930 € 2.124 € 4% Mecklenburg-Vorpommern / Schwerin 33.286 € 32.108 € 1.178 € 4% Thüringen / Erfurt 35.387 € 34.363 € 1.024 € 3% Quelle: Gehalt.de; Stand: 2018.

So wurde ausgewertet

Für die Auswertung analysierten Experten von Gehalt.de 204.562 Gehaltsdatensätze aus 13 Bundesländern. Dabei wurden nur Gehälter von Mitarbeitern ohne Personalverantwortung für die Untersuchung herangezogen. Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen wurden ausgeklammert.

Lesen Sie auch: Gehalt: Das sind die bestbezahlten Berufe Deutschlands.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Von Andrea Stettner