Gehalt bei der Bundeswehr: Soldaten steigen bei 1.500 Euro im Monat ein

Besoldung statt Gehalt

Die Bundeswehr setzt sich nach eigenen Angaben für die Gesellschaft und die Zukunft ein. Ein vielschichtiges Unterfangen – zeigt sich das auch in den Verdienstmöglichkeiten?

Mehr als 260.000 Menschen sind bei der deutschen Bundeswehr beschäftigt, darunter unter anderem Soldatinnen und Soldaten, Beamtinnen und Beamte und Ärztinnen und Ärzte. Einige arbeiten in Uniform, andere in Zivil – sie werden innerhalb von Deutschland und auf der ganzen Welt eingesetzt. Auf ihrer eigenen Webseite hat die Bundeswehr ihr Ziel folgendermaßen beschrieben: „Wir. Dienen. Deutschland.“ Dabei bringen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitunter auch in Gefahr. Wie sehen die Verdienstmöglichkeiten und mögliche Zulagen bei der Bundeswehr aus?

Gehalt bei der Bundeswehr: So setzt sich der Verdienst zusammen

+ Arbeiten bei der Bundeswehr? Es gibt verschiedene Besoldungsgruppen und Zuschläge. © Filmbildfabrik/Imago

Einer der Unterschiede bei Bundeswehr-Beschäftigten ist, dass diese kein Entgelt, sondern eine Besoldung erhalten. Die Besoldung setzt sich aus dem Dienstgrad beziehungsweise dem verliehenem Amt und der Besoldungsgruppe zusammen. Gezahlt wird die Besoldung monatlich und frei von Sozial- und Rentenversicherungsbeiträgen. Dazu können dann mögliche Zuschläge kommen:

Familienzuschlag bei Heirat, eingetragene Lebenspartnerschaft und/oder Kindern

Erschwerniszulagen (Dienst zu ungünstigen und/oder wechselnden Zeiten, Zulagen für Tauchertätigkeiten, Zulangen für den Umgang mit Munition und Sprengstoffe oder die Arbeit in Spezialgruppen)

Ebenfalls kann es leistungsbezogene Zulagen geben, die dann zum Grundgehalt dazukommen.

Gehalt bei der Bundeswehr: von Anwärter bis Hauptmann

Beruf Besoldung/Erfahrung Geld in Euro Beamtenanwärter gehobener Dienst / 1.530,00 € Beamter mit Qualifikation/Regierungssekretär A 6, Erfahrungsstufe 1 2.470,22 € Beamter mit Qualifikation/Regierungsrat A 13, Erfahrungsstufe 1 4.511,11 € Stabsunteroffizier A 6, Erfahrungsstufe 3 2.653,55 € Feldwebel A 7, Erfahrungsstufe 2 2.649,34 € Leutnant A 9, Erfahrungsstufe 2 3.028,80 € Hauptmann A 11, Erfahrungsstufe 3 3.990,79 €

Quelle: Besoldung Bundeswehr, Stand: 15.12.2022

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Gehalt bei der Bundeswehr: Besoldungsgruppen A und B

Die Besoldungsgruppe A geht von A2 bis A16 und hat acht Stufen, in denen das Grundgehalt gestaffelt ist.

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 A2 2.127,35 € 2.174,74 € 2.223,41 € 2.259,88 € 2.297,58 € 2.335,28 € 2.372,96 € 2.410,66 € A16 5.933,22 € 6.221,33 € 6.439,25 € 6.657,19 € 6.873,89 € 7.093,09 € 7.311,02 € 7.526,46 €

Quelle: Bundeswehr, Stand: 15.12.2022

Meist starten Soldatinnen und Soldaten in der ersten Besoldungsstufe und steigen dann in einem bestimmten Zeitraum eine Stufe auf, meist alle zwei bis vier Jahre. Die Besoldungsgruppe B richtet sich an höhere Posten, beispielsweise Direktoren oder Kapitäne zur See. In dieser Gruppe gibt es keine unterschiedlichen Stufen mehr – es wird lediglich in B1 bis B11 unterteilt. Zwischen diesen Bereichen wird ein gestaffeltes Grundgehalt von 6.756,13 Euro (B1) bis 14.157,33 Euro (B11) ausgezahlt.

Arbeitgeber Bundeswehr: Mitarbeiter bewerten ihr Gehalt im Internet

Bei dem Karriereportal Kununu können aktuelle und ehemalige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber bewerten. Dort können individuelle Ist-Zustände beschrieben und Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Auch die Bundeswehr ist dort als Arbeitgeber aufgeführt – und damit bewertbar. Bei den Angaben handelt es sich allerdings um persönliche Einschätzungen, die durch unsere Redaktion nicht auf Richtigkeit überprüft werden können.

User: „Die Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Vielfalt der Aufgabenfelder. Das Thema nationale Sicherheit ist eigentlich ziemlich wichtig, mein persönliches Interesse daran, war bei meiner Wahl des Arbeitgebers ausschlaggebend.“

User über Work-Life-Balance: „Wird fast überbetont, das hat bisweilen nichts mehr mit treu dienen zu tun, sondern eher mit Komfortzone auf Kosten des Steuerzahlers.“

User über Kommunikation: „Kommunikation findet hier nicht statt. Es ist nichts Neues, wenn von ganz oben nach unten nur noch 1 % der eigentlichen Nachricht bei den normalen Soldaten ankommen. Keiner weiß Bescheid, wer was macht bzw. wer für etwas zuständig ist.“

User über Vorgesetztenverhalten: „Teilweise sehr unfreundliches Verhalten der Führung in der Untertageanlage. Neue Mitarbeiter werden wenig bis gar nicht eingearbeitet, es wird verlangt, dass jeder sofort zu funktionieren hat.“

Quelle: Kununu, Stand: 15.12.2022

Rubriklistenbild: © Filmbildfabrik/Imago