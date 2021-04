Gehalt: Wie viel verdienen Architekten?

Architekt ist für viele Menschen ein Traumberuf. Doch nach dem Studium fällt das Gehalt noch gering aus. Wie viel die Bauplaner im Laufe ihrer Karriere verdienen können, erfahren sie hier.

Architekten sind wahre „Baukünstler“: Sie planen und gestalten Gebäude sowie Bauwerke, wie etwa Wohnhäuser, Fabriken oder städtebauliche Anlagen, und überwachen dabei auch die Baupläne. In diesem Beruf sind sowohl kreative wie auch technische Fähigkeiten gefragt. Schließlich müssen die Bauwerke nicht nur ästhetisch ansprechend sein, sondern auch effizient gestaltet werden. Wie hoch fällt dabei das Gehalt* aus?

Einstiegsgehalt von Architekten

Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium der Architektur wird es langsam ernst: Das erste Gehaltsgespräch wartet auf die jungen Berufseinsteiger. Doch anfangs verdienen Architekten meist relativ wenig. Ihr Einstiegsgehalt liegt laut gehalt.de im Durchschnitt bei etwa 38.800 Euro brutto im Jahr. Das entspricht etwa 3.100 Euro im Monat.

Gehaltstabelle: So viel verdienen Architekten nach Berufspraxis

Mit wachsender Berufserfahrung steigt das Gehalt mit den Jahren, sodass auch bei Architekten Gehälter von mehr als 50.000 Euro brutto im Jahr möglich sind. Die Zahlen im Überblick:

Berufserfahrung in Jahren Durchschn. Brutto-Jahresgehalt (40-Stunden-Woche) unter 3 Jahren 38.780 Euro 3–6 Jahre 40.540 Euro 7–9 Jahre 42.890 Euro mehr als 9 Jahre 50.690 Euro

Quelle: Gehalt.de (Stand: April 2021)

Neben der Berufserfahrung wirkt sich jedoch auch der Arbeitsort auf den Geldbeutel aus. So verdient ein Architekt in Bayern durchschnittlich rund 48.740 Euro brutto im Jahr, während in Baden-Württemberg rund 50.280 Euro Jahresverdienst winken. In Mecklenburg-Vorpommern erwartet Architekten dagegen nur ein Salär von 35.260 Euro jährlich.

Tarifvertrag in Architekturbranche

Wie hoch das Gehalt schlussendlich ausfällt, hängt auch davon ab, ob im jeweiligen Unternehmen nach Tarif bezahlt wird. In Deutschland gehören jedoch nur wenige Architekturbüros dem Arbeitgeberverband an, der den Tarifvertrag der Architekturbranche abgeschlossen hat. Eine unverbindliche Gehaltstarifempfehlung wird von der Bundesarchitektenkammer jedes Jahr herausgegeben.

Architekt: Geschütze Berufsbezeichnung

Die Berufsbezeichnung „Architekt“ ist in Deutschland übrigens geschützt: Um sich Architekt nennen zu dürfen, muss man in der Architektenliste der Architektenkammer des jeweiligen Bundeslandes eingetragen sein.

