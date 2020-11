Top-Gehälter 2020: In diesen Berufen und Branchen gibt‘s das meiste Geld

In welchen Branchen verdienen Fach- und Führungskräfte 2020 das beste Gehalt? Welche Rolle spielt das Studienfach und die Region? Ein aktueller Gehaltsreport liefert Antworten.

Auch im Jahr 2020 erhalten viele Fach- und Führungskräfte in Deutschland Top-Gehälter .

. Wo Sie das meiste Geld verdienen, hängt u.a. vom Beruf, der Branche, dem Studienfach, der Unternehmensgröße und auch der Region ab.

Einen Überblick über die aktuellen Gehälter in Deutschland liefert der Gehaltsreport 2020.

Im Gehaltsdschungel ist es schwer, den Überblick zu bewahren. Viele fragen sich gerade nach dem Studium oder der Ausbildung, in welchen Berufen und Branchen sie am meisten Geld verdienen können. Eine aktuelle Gehaltsstudie zeigt, wo die größten Gehälter* auf Sie warten.

Gehalt 2020: Der Verdienst hängt von verschiedenen Faktoren ab

Der aktuelle Gehaltsreport 2020 des Jobportals Stepstone zeigt: In Deutschland verdienen Fach- und Führungskräfte im Schnitt 58.800 Euro im Jahr. Für Führungskräfte beläuft sich das Gehalt auf durchschnittlich 74.400 Euro, während Fachkräfte ohne Personalverantwortung auf rund 24.000 Euro weniger im Jahr kommen.

Das klingt zunächst einmal nicht schlecht, die Gehälter variieren in Deutschland jedoch zum Teil stark. Gerade die Unterschiede zwischen Berufsgruppen, Branchen oder auch Regionen sind groß, sodass der Durchschnitt aller Gehälter nur ein grober Anhaltspunkt sein kann.

Wer viel verdienen will, muss sich genau informieren. Die entscheidenden Weichen werden oft schon bei der Wahl des Studienfachs und der Ausbildung gestellt, da diese bereits ein bestimmtes Berufsfeld oder sogar gleich den Beruf vorgeben. Danach variieren die Verdienstmöglichkeiten mit der Wahl der Branche, der Unternehmensgröße, dem Bundesland und natürlich auch der Berufserfahrung sowie der Verantwortung.

Um zu zeigen, wie viel die Deutschen verdienen und von welchen Faktoren das Gehalt beeinflusst wird, hat Stepstone die Daten von rund 128.000 Fach- und Führungskräften analysiert, die von Oktober 2018 bis Oktober 2019 erhoben wurden. Das Ergebnis zeigen wir Ihnen hier.

Mit diesen Studienfächern sind die höchsten Gehälter möglich

Betrachtet man die Gehälter von Mitarbeitern mit Hochschulabschluss, zeigt sich sehr schnell, mit welchem Studium man später richtig viel Geld verdient. Vor allem Medizin-, Informatik- und Ingenieur-Studenten haben beim Gehalt die Nase vorn.

Platz Studienfach Jahresbruttogehalt 1 Medizin und Zahnmedizin 92.200 Euro 2 Rechtswissenschaften 77.900 Euro 3 Wirtschaftsingenieurwesen 72.400 Euro 4 Ingenieurwissenschaften 70.900 Euro 5 Wirtschaftsinformatik 70.300 Euro

Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2020

Nach dem Studium: Einstiegsgehalt - Welche Berufsanfänger verdienen am meisten?

In diesen Berufsgruppen verdienen Sie am meisten Geld

"Augen auf bei der Berufswahl": Was schon fürs Studium gilt, setzt sich später bei der eigentlichen Berufswahl fort. Doch nicht nur Ärzte, Juristen und Finanzspezialisten trumpfen hier richtig auf. Auch als Berater, Banker oder Ingenieur verdienen Sie gutes Geld.

Platz Beruf Jahresbruttogehalt 1 Ärzte 92.316 Euro 2 Finanzexperten 76.354 Euro 3 Juristen 70.042 Euro 4 Banker 65.006 Euro 5 Ingenieure 64.541 Euro 6 Unternehmensberater 63.893 Euro 7 Vertrieb 63.837 Euro 8 IT 60.545 Euro 9 Marketing 60.424 Euro 10 Personal 58.408 Euro

Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2020

In diesen Branchen locken hohe Gehälter

Wer sich bereits für einen Beruf entschieden hat, legt mit der Branche ebenfalls noch einmal einen wichtigen Faktor für sein Gehalt fest. Hier locken vor allem Banken, die Pharmaindustrie sowie die Automobil- und Chemie-Branche mit satten Gehaltsschecks.

Platz Branche Jahresbruttogehalt 1 Banken 69.703 Euro 2 Pharmaindustrie 69.515 Euro 3 Fahrzeugbau / -zulieferer 68.778 Euro 4 Chemie- und Erdölverarbeitende Industrie 66.972 Euro 5 Konsum- und Verbrauchsgüter 65.789Euro 6 Luft- und Raumfahrt 65.545 Euro 7 Maschinen- und Anlagenbau 64.892 Euro 8 Versicherungen 64.766 Euro 9 Medizintechnik 64.556 Euro 10 Energie- und Wasserversorgung/-entsorgung 64.300 Euro

Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2020

Gehälter nach Bildungsabschluss und Berufserfahrung

Bei der Berufserfahrung gilt: Je länger Sie bereits in Ihrem Beruf arbeiten, desto höher steigt auch das Gehalt - unabhängig vom Bildungsabschluss. Dass Akademiker im Schnitt mehr verdienen als Berufstätige in Ausbildungsberufen, ist sicher kein Geheimnis.

Berufserfahrung Jahresbruttogehalt Akademiker Jahresbruttogehalt Nicht-Akademiker bis 2 Jahre 46.093 Euro 34.443 Euro 3-5 Jahre 55.985 Euro 40.913 Euro 6-10 Jahre 68.197 Euro 48.019 Euro 11-25 Jahre 84.661 Euro 56.797 Euro mehr als 25 Jahre 94.493 Euro 59.544 Euro

Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2020

Führungskräfte: So viel verdient man mit Personalverantwortung

Führungskräfte mit Personalverantwortung verdienen in Deutschland im Schnitt 74.744 Euro brutto pro Jahr. Wie hoch das Gehalt für Chefs tatsächlich ausfällt, hängt von der Anzahl der Mitarbeiter ab, die ihnen unterstellt sind: Je mehr Mitarbeiter, desto mehr Verantwortung - und desto höher fällt auch der Scheck am Ende des Monats aus.

Anzahl der unterstelltenMitarbeiter Jahresbruttogehalt Durchschnitt 1-4 Mitarbeiter 63.696 Euro 5-14 Mitarbeiter 74.422 Euro 15-49 Mitarbeiter 82.903 Euro 50-100 Mitarbeiter 91.676 Euro mehr als 100 Mitarbeiter 111.719 Euro

Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2020

Gehalt nach Bundesland: Flexibilität lohnt sich

Wer einen Job sucht und dabei möglichst viel verdienen will, der sollte vor allem in den Süden von Deutschland ziehen. Bayern und Baden-Württemberg locken mit einer starken Wirtschaft. Spitzenreiter bei den Gehältern ist jedoch Hessen. Kein Wunder, denn die Banken-Metropole Frankfurt lockt vor allem Menschen aus der Finanzbranche - die wiederum gutes Geld verdienen.

Platz Bundesland* Jahresbruttogehalt 1 Hessen 64.335 Euro 2 Bayern 62.243 Euro 3 Baden-Württemberg 61.677 Euro 4 Hamburg 59.111 Euro 5 Nordrhein-Westfalen 58.815 Euro 6 Rheinland-Pfalz 55.933 Euro 7 Bremen 55.786 Euro 8 Saarland 55.692 Euro 9 Berlin 54.392 Euro 10 Niedersachsen 54.150 Euro 11 Schleswig-Holstein 52.563 Euro 12 Thüringen 48.334 Euro 13 Sachsen 47.292 Euro 14 Sachsen-Anhalt 46.890 Euro 15 Brandenburg 46.575 Euro 16 Mecklenburg-Vorpommern 45.135 Euro

Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2020

Überraschend: In diesen Regionen verdienen Frauen mehr als Männer

Gehalt nach Unternehmensgröße: Je größer, desto besser

Auch die Unternehmensgröße spielt eine beachtliche Rolle beim Gehalt. So verdienen Mitarbeiter in mittelständischen Betrieben rund zehn Prozent unter dem Durchschnitt, während Arbeitnehmer in Konzernen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern etwa 15 Prozent darüber liegen.

Anzahl Mitarbeiter Jahresbruttogehalt im Vergleich zum Durchschnittsgehalt 1-500 Mitarbeiter 52.869 Euro - 10% 501-1.000 Mitarbeiter 60.806 Euro + 3% mehr als 1.000 Mitarbeiter 69.558 Euro + 18%

Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2020

