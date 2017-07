Fünf Tricks, wie Sie jede Diskussion gewinnen

Diskussionen führen wir jeden Tag, sei es mit dem Chef oder Freunden. Wer seinen Gesprächspartner überzeugen will, muss nur ein paar einfache Tricks kennen.

Am Arbeitsplatz treffen wir oft auf Kollegen und Chefs, die so gar nicht unsere Ansichten teilen. Das kann ganz schön anstrengend sein, wenn man für seine Ideen brennt und andere von seinem Herzensprojekt überzeugen will.

Doch auch bei scharfem Gegenwind können Sie es ganz einfach schaffen, Diskussionen zu gewinnen. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Tricks vor, die Wissenschaftler empfehlen:

1. Seien Sie selbstbewusst

Wie eine amerikanische Studie zeigt, vertrauen Menschen nicht der schlausten Person im Raum, sondern der, die "nur" schlau wirkt. So erklärt der beteiligte Wissenschaftler Bryan Bonner gegenüber dem Wallstreet Journal, dass Menschen bei einer anderen Person auf Eigenschaften wie Extrovertiertheit, Selbstbewusstsein, Geschlecht und Rasse achten. Der Inhalt des Gesagten sei dagegen eher zweitrangig.

Wer andere überzeugen will, muss also in erster Linie Selbstbewusstsein zeigen - so traurig es klingt.

2. Belegen Sie Argumente mit Zahlen und Grafiken

Menschen vertrauen Wissenschaftler, wie eine Studie zeigt. Das Ganze können Sie für sich nutzen, in dem Sie in einem Meeting Ihre Argumente mit Zahlen und Grafiken belegen.

Die Daten sollten allerdings seriös und aus repräsentativen Stichproben stammen, damit man Ihnen glaubt. Am meisten überzeugen Daten, die sogar von mehreren Wissenschaftlern bestätigt wurden.

3. "Auch andere machen das so"

Die beste Möglichkeit, um andere zu überzeugen, ist das Argument der "sozialen Bewährtheit", wie Autor Robert Cialdini in seinem Buch "Influence: The Psychology of Persuasion" schreibt. Wieso? Weil wir Menschen annehmen, dass das, was andere machen, richtig ist.

Darauf baut auch das gerade beliebte Influencer-Marketing auf: Stars präsentieren auf Instagram ihre neuen Schuhe oder eine hübsche Kette - und im Nu sind die Produkte ausverkauft.

Was die können, können Sie natürlich auch - indem Sie in der Diskussion bestätigen, dass "das auch andere so machen". Natürlich erfolgreich.

4. Stellen Sie offene Fragen

Bevor eine Diskussion allerdings in Streit ausartet, sollten Sie diese Taktik des Paarpsychologen John Gottman anwenden:Stellen sie offene Fragen, zum Beispiel "Was würdest du machen?" oder "Wie gefällt dir deine Arbeit?".

Sie ermöglichen dem Gegenüber seine Meinung und seine Wünsche vielfältig zu äußern, nehmen den Wettbewerb aus dem Gespräch und baut eine Beziehung zum Anderen auf.

5. Last but not least: Bleiben Sie höflich

Egal, wie hitzig die Diskussion wird: Bleiben Sie höflich und respektieren Sie die Meinung des anderen. Das hat einen besonderen Grund: "Wenn unser Selbstwertgefühl bestätigt wird, werden wir meist empfänglicher für Informationen, die nicht in unsere Weltansicht passen" sagt Peter Ditto, Dozent für Psychologie an der University of California in Irvine, gegenüber dem Online-Portal nymag.

Wenn Sie also das Ego Ihres Gegenübers streicheln und so eine Verbindung zu ihm herstellen, können Sie ihn mit Ihren Argumenten vielleicht doch noch überzeugen.

Von Andrea Stettner