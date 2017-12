Fünf-Punkte-Plan: So werden Sie 2018 noch erfolgreicher

Erfolg ist nichts, was einem einfach zufällt - im Gegenteil: es bedeutet harte Arbeit. Wie Sie im neuen Jahr noch erfolgreicher werden, lesen Sie hier.

Waren Sie im vergangenen Jahr erfolgreich? Haben Sie Ihre Ziele erreicht - und sind zufrieden mit Ihren Leistungen? Oder haben Sie darüber noch gar nicht nachgedacht? Dann sollten Sie das schleunigst tun. Denn mit diesem Fünf-Punkte-Plan werden Sie im neuen Jahr noch erfolgreicher:

1. Denken Sie an Ihre Erfolge im vergangenen Jahr

Setzen Sie sich in Ruhe hin und überlegen Sie, was im vergangenen Jahr erfolgreich lief - und auch, was nicht. Betrachten Sie Ihre Leistungen kritisch und halten Sie Ihren Erfolg nicht für selbstverständlich, rät Karriere-Coach Ryan Kahn gegenüber dem Portal Businessinsider. So verschaffen Sie sich einen genauen Überblick darüber, was gut lief und was Sie im nächsten Jahr noch optimieren können.

2. Legen Sie sich Ziele für das neue Jahr fest

Denken Sie daran, was Sie im neuen Jahr erreichen wollen - und legen Sie sich konkrete Ziele fest. Notieren Sie sich Ihre Ziele ruhig für sich und lesen Sie sie sich aufmerksam durch. So bekommen Sie einen Überblick darüber, wie sich Ihr Erfolg im neuen Jahr auszahlen kann.

3. Gönnen Sie sich eine Pause

Gerade "zwischen den Jahren" und auch kurz nach Neujahr wird es in Unternehmen ruhiger. Gönnen auch Sie sich diese Pause - und kommen Sie runter. Schalten Sie ab, stellen Sie Ihr Smartphone ab, beantworten Sie keine beruflichen Emails in dieser Zeit. Ihre Nerven werden Sie dafür lieben und Sie werden danach gestärkt wieder an die Arbeit gehen können.

4. Treten Sie mit Menschen in Kontakt

Kontakte sind eine wichtige Sache, ob im Berufsleben oder privat. Nutzen Sie also Ihre Zeit, ein paar Grußkarten zu verschicken oder mit lieben Menschen in Kontakt zu treten, die Sie schon länger nicht mehr gesehen oder gehört haben, rät Kahn. Ein Gruß zu Neujahr ist eine gute Gelegenheit.

5. Seien Sie dankbar

Sie haben sich Ihre Ziele notiert, haben einen kritischen Blick auf Ihr vergangenes Jahr geworfen und können jetzt feststellen: Sie dürfen dankbar sein. Dankbar für Ihre eigenen Leistungen, Ihren bisherigen Erfolg, aber auch für die Hilfe und Zusammenarbeit mit anderen Menschen, die Sie im vergangenen Jahr unterstützt haben. Denn nur gemeinsam wird die eigene Arbeit richtig erfolgreich.

