Jobs mit Glücks-Garantie? Fünf Berufe, in denen Menschen besonders häufig zufrieden sind

Für manche Menschen zählt nicht nur das Gehalt. Sie möchten glücklich in ihrem Beruf sein und er soll außerdem zu ihrer Persönlichkeit passen. Vielleicht kommt einer der folgenden Berufe für Sie infrage?

Die Wahl des Arbeitgebers bestimmt nicht nur die äußeren Lebensumstände, sie hat auch einen großen Einfluss auf das eigene Glück und die Zufriedenheit. Zahlreiche Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, legen den Fokus daher nicht unbedingt auf ein gutes Gehalt. Vielmehr ist für sie das eigene Wohlbefinden ein wichtiger Indikator. Das sieht man wohl besonders deutlich, wenn auch nicht nur, an der sogenannten Generation Z (geboren zwischen 1997 und 2012), von der die Mehrheit einen Job kündigen würde, wenn dieser sie unglücklich macht.

Die Langzeitstudie Good Work Project des Harvard-Professors Howard Gardner zeigt, in welchen Berufen die zufriedensten Menschen arbeiten. Wir stellen die Top 5 davon vor:

Auf Platz 1 finden sich die Floristen und Gärtner

Die Gärtner und Floristen haben sich den überraschenden ersten Platz gesichert. Die tägliche Arbeit mit frischen Pflanzen und Blumen scheint sich positiv auf die Stimmung auszuwirken, da 87 Prozent der Gärtner ihren Beruf als zufriedenstellend beschreiben. Das Durchschnittsgehalt von Gärtnern liegt laut dem Bewertungsportal Kununu bei 30.700 Euro im Jahr (Floristen: ø 25.700 Euro/Jahr).

Als Florist (s. Foto) oder Gärtner verdient man meist nicht die Top-Gehälter, aber Menschen in diesen Jobs sind Studien zufolge am glücklichsten. © DREAMSTOCK1982/Imago

Platz 2 geht an Kosmetiker und Friseure

Friseure und Kosmetiker widmen sich täglich der Pflege und Schönheit ihrer Kunden. Sie bieten Dienstleistungen wie Haarentfernungen, kosmetische Gesichtsbehandlungen und Haarschnitte an – und sind in der Regel einer für beide Seiten unterhaltsamen Unterhaltung nicht abgeneigt. Alle drei Berufszweige eint, dass mindestens ein Hauptschulabschluss und bestenfalls auch eine aufgeschlossene Persönlichkeit vorhanden sind.

Laut Studie sind etwa 79 Prozent der Friseure in ihrem Job zufrieden. Dabei verdient man laut Kununu durchschnittlich 24.700 Euro im Jahr, als Kosmetiker 28.200 Euro.

Klempner und Installateure liegen auf Platz 3 bei den glücklichsten Berufen

Generell scheint das Handwerk bei Umfragen in Sachen Zufriedenheit gut abzuschneiden. Denn auch die Klempner und Installateure bezeichnen sich als glücklich in ihrem Beruf (76 Prozent). Auf Montage oder in Werkstätten verdienen sie dabei laut Kununu ein Jahresgehalt von im Schnitt 33.500 Euro (Klempner) beziehungsweise 37.600 Euro (Sanitärinstallateur).

Mitarbeiter in Marketing und PR belegen Platz 4

Die Angestellten in den Bereichen Marketing oder Public Relations (PR) zählen zu den glücklichsten Arbeitnehmern Deutschlands (75 Prozent). Sie pflegen während ihrer Arbeit die Beziehung zu Kunden und kümmern sich um Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit.

Jobbezeichnung Durchschnittliches Jahresgehalt Marketing Manager 49.100 Euro Marketing Berater 43.600 Eueo Leiter Presse & PR 72.400 Euro Mitarbeiter Presse & PR 39.300 Euro

Quelle: Kununu

Platz 5 geht an Wissenschaftler und Forscher

Personen, die hauptberuflich forschen, um die Welt zu verstehen, scheinen mit ihrer Berufswahl zufriedener zu sein als der Durchschnitt. Laut Studie sind 69 Prozent der Wissenschaftler mit ihrer Karriere glücklich. Wissenschaftler verdienen im Schnitt 53.400 Euro im Jahr, Forscher ebenfalls.

