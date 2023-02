Von empathielos bis kontrollsüchtig: Fünf Typen Chefs, die niemand mehr braucht

Von: Carina Blumenroth

Chefs kann man sich als Angestellter nur bedingt aussuchen – oft ist man länger in der Firma und merkt dann, wie Chefs wirklich ticken.

Sie haben Bewerbungen geschrieben, haben verschiedene Vorstellungsgespräche gehabt und sorgfältig über Ihre nächsten Schritte nachgedacht. Entschieden haben Sie sich für den Job, weil auf den ersten Blick alles passte. Im Unternehmen merken Sie dann nach und nach, dass Ihr Chef oder Ihre Chefin bestimmte Eigenarten hat, mit denen Sie nicht gut zurechtkommen. In folgende Typen kann man unterscheiden.

Chefs und ihre Eigenarten

Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Firma verlassen, ist meist der Chef oder die Chefin schuld.

Kennen Sie den Spruch „Mitarbeiter/innen kommen wegen des Jobs, bleiben wegen der Aufgabe und gehen wegen des Chefs“? Da ist etwas dran – wenn es mit der Führungsriege nicht passt, suchen sich einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etwas anderes. Das Portal Arbeitsabc hat zusammengefasst, welche Chefinnen und Chefs Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr brauchen.

Die eigennützigen Chefs

Führungskräfte, die immer ihren eigenen Vorteil im Blick haben, manipulativ oder ausbeuterisch sind, werden beispielsweise Machiavellisten genannt. Sie setzen Ihre Position strategisch ein, damit Sie bekommen, was sie wollen. Andere bekommen manchmal gar nicht mit, dass sie manipuliert werden.

Kontrollsucht – wenn Chefs alles wissen wollen

Kontrollsüchtige Chefinnen und Chefs wollen am liebsten alles wissen, sie gehen durch die Abteilung oder stellen sich hinter den Schreibtisch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um einen Blick auf den Monitor zu erhaschen. In einigen Firmen kann es sogar Tools geben, mit denen überwacht wird, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Gerade aber Homeoffice ist trotzdem für kontrollsüchtige Vorgesetzte nicht schön. In Zeiten des Arbeitswandels und dem Wunsch einiger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu mehr dezentralem Arbeiten und New Work, sollten Chefs eher auf Vertrauen setzen. Ein Ansatz könne es sein, eher auf die Ergebnisse zu achten, informiert Arbeitsabc.

Kommunikationslose Chefs: Kein Feedback, keine Informationen

Zu Ihrer Arbeit erhalten Sie keine Rückmeldung und Sie arbeiten einfach ins Blaue hinein? Haben Sie alles richtig gemacht – das wissen Sie, wenn Sie keinen Ärger bekommen. Aber, ob Sie etwas besonders gut, sorgfältig oder schnell gemacht haben, das erfahren Sie dadurch nicht. Das kann dazuführen, dass Sie nur Dienst nach Vorschrift machen und sich immer mehr von Ihrem Job entfremden. Das Portal Teamazing schreibt auf der eigenen Seite, dass darauf Stillstand folgt, keine neuen Ideen und unmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fehlende Wertschätzung kann ein Grund sein, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach neuen Jobs umsehen.

Chefs, die Sie nicht erreichen können

Sie haben Gesprächsbedarf, aber kommen zu Ihrem Chef oder Ihrer Chefin nicht durch? Per Mail, Telefon oder sogar auf dem Flur schaffen Sie es nicht, einen Kontakt herzustellen. Oft lässt diese Art von Chef/in keine andere Meinung neben der eigenen zu – wie auch, der Raum für Kommunikation und Diskussion ist nicht vorhanden.

Die, die Ideen anderer als die eigenen ausgeben

Zwischen Vorgesetzten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gibt es natürliche Machtunterschiede, oft sind die direkten Vorgesetzten die, die Ideen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter früh hören. Einige nutzen das aus und geben die kreativen Ideen dann in der Firma als ihre eigenen aus. Sie schmücken sich mit fremden Federn und kommen häufig damit durch.