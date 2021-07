Friseur: Fällt die Maskenpflicht im Salon? Das ändert sich ab Juli

Ende der Bundesnotbremse

+ © Ronny Hartmann/dpa Auch nach dem Ende der Bundesnotbremse besteht immer noch Maskenpflicht beim Friseur. © Ronny Hartmann/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andrea Stettner schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Zum 1. Juli ändern sich die Corona-Regeln in den Friseur-Salons. Ob für die Kunden noch immer Maskenpflicht besteht, lesen Sie hier.

Nachdem die Inzidenzzahlen in ganz Deutschland einen neuen Tiefststand erreicht haben, ist zum 30. Juni die sogenannte Bundesnotbremse ausgelaufen. Dieses Maßnahmenpaket sollte die Ansteckungsgefahr im öffentlichen Raum ab einer 7-Tages-Inzidenz von 100 senken – auch in den Friseur-Salons. Zusätzlich tritt ab 1. Juli eine neue Arbeitsschutzverordnung in Kraft. Doch was bedeutet das für den Friseurbesuch? Welche Corona-Regeln gelten derzeit für Kunden und Mitarbeiter?

Friseur: Diese Lockerungen gelten in den Salons ab 1. Juli

Mindestfläche entfällt: Die größte Änderung zum 1. Juli betrifft die Mindestfläche für anwesende Personen im Salon. Bisher sah die Corona-Arbeitsschutzverordnung eine Mindestfläche von 10m² für jede im Raum befindliche Person vor. Diese entfällt nun in der Neufassung.

Die größte Änderung zum 1. Juli betrifft die Mindestfläche für anwesende Personen im Salon. Bisher sah die Corona-Arbeitsschutzverordnung eine Mindestfläche von 10m² für jede im Raum befindliche Person vor. Diese entfällt nun in der Neufassung. Maskenpflicht: Die bisherige strenge Maskenpflicht für Mitarbeiter wird in der neuen Version der Corona-Arbeitsschutzverordnung entschärft. „Es ist aber davon auszugehen, dass die Landes-Verordnungsgeber im Bereich körpernaher Dienstleistungen auf die Maskenpflicht vorerst nicht verzichten werden“, stellt der Friseurverband in einer Pressemitteilung klar.

Lesen Sie auch: Telefonische Krankschreibung jetzt bis September möglich – welche Regeln muss ich beachten?

Friseur-Regeln für Kunden – besteht noch Maskenpflicht und Testpflicht?

Für Kunden und ihre Begleitpersonen gelten nach wie vor die Corona-Regelungen der jeweiligen Landesverordnung. So müssen etwa in Bayern nach wie vor FFP2-Masken beim Friseurbesuch getragen werden (außer die Art der Dienstleistung lässt dies nicht zu, wie bei der Hautpflege). In anderen Bundesländern wie NRW reicht eine medizinische Maske (OP-Maske).

Bayerische Friseurbetriebe erheben zudem die Kontaktdaten der Kunden. Bei einer Inzidenz unter 100 entfällt die Corona-Testpflicht für alle Kunden, nicht nur für Covid19-Geimpfte und -Genesene. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Lesen Sie auch: Homeoffice-Pflicht: Mitarbeiter müssen jetzt zuhause bleiben – in welchen Fällen Sie noch ins Büro dürfen.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Quelle: Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks