Frau löscht Uni-Zusage ihres Freundes - der rächt sich jetzt auf diese Weise

Ein hochbegabter Klarinettenspieler bekommt die Zusage einer Elite-Uni. Seine Freundin will das verhindern - und täuscht eine Absage vor. Doch er schlägt zurück.

Liebe auf Distanz kann ganz schön hart sein - und nicht jede Fernbeziehung überlebt es, wenn tausende Kilometer die Partner trennen. Das dachte sich wohl auch eine Kanadierin, die aus diesem Grund die Karriere ihres Freundes aufs Spiel gesetzt hat.

Begabter Klarinettist bewirbt sich an Elite-Uni doch Freundin hat etwas dagegen

Doch was war geschehen? Der Kanadier Eric Abramovitz spielt seit seinem siebten Lebensjahr Klarinette - und das ziemlich gut. So gut, dass der 20-Jährige 2014 die Chance erhielt, bei seinem Idol Yehuda Gilad am renommierten "Colburn Conservatory of Music" in Los Angeles vorzuspielen. Für das Stipendium in Höhe von 50.000 kanadischen Dollar gab er alles, um nur einen von zwei Studienplätzen zu erwerben.

Und tatsächlich: Es klappte und Abramovitz bekam die Zusage der Elite-Uni via Mail zugestellt. Es hätte der glücklichste Tag seines Lebens werden können - wenn nur nicht seine Freundin gewesen wäre. Diese hatte offensichtlich Bedenken, ihren Freund in die USA ziehen zu lassen, wie er heute selbst vermutet.

So loggte sie sich unbemerkt in seinen E-Mail Account ein, löschte die Zusage und schickte ihm eine gefälschte Absage von einem Fake-Account - unterzeichnet mit dem Namen seines Idols, Yehuda Gilad.

Clarinetist Eric Abramovitz was crushed when he didn’t get a prestigious scholarship — then he found out his ex-girlfriend faked the rejection pic.twitter.com/h7bLmuX3d3 — AM to DM by BuzzFeed News (@AM2DM) 15. Juni 2018

Geprellter Musiker gibt nicht auf - und bewirbt sich erneut bei seinem Idol

Die Enttäuschung war natürlich groß, als der begabte Klarinettist von der angeblichen Absage erfuhr. "Ich war wie betäubt, als ich die E-Mail gelesen habe", erzählt der heute 24-Jährige dem Newsmagazin Buzzfeed. "Ich musste sie ein paar Mal lesen". Seine Karriere erlitt einen herben Rückschlag. Statt an einer Elite-Uni zu studieren, machte er seinen Abschluss an der Musikhochschule in Kanada.

Doch er ließ sich dennoch nicht abhalten, seinen Traum zu verfolgen und bewarb sich - inzwischen von der Freundin getrennt - zwei Jahre später an der University of Southern California, wo sein Idol ebenfalls unterrichtete. Als er schließlich zum Vorspiel bei Gilad erschien, fragte ihn dieser, warum er den Studienplatz damals abgelehnt hätte. Abramovitz fiel aus allen Wolken. Doch als er daraufhin nachforschte, fand er heraus, dass seine damalige Freundin dahinter gesteckt hatte.

Klarinettist verklagt Ex-Freundin - und bekommt Recht

Doch Abramovitz will sich diesen herben Eingriff in seine Karriere nicht gefallen lassen - und hat nun seine Ex-Freundin verklagt. Diese muss laut Gericht 350.000 kanadische Dollar zahlen - wegen "massiven Vertrauensbruchs" und "verabscheuenswürdiger Einmischung in die Karriere von Mr. Abramovitz", wie das Schweizer Newsportal Blick berichtet. Sie selbst hat sich übrigens nicht vor Gericht blicken lassen.

Von Andrea Stettner

Rubriklistenbild: © twitter / @AM2DM