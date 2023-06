Wie Bewerberlügen den eigenen Erfolg gefährden können

Von: Alina Wagner

Teilen

Erfahren Sie, warum Lügen bei Bewerbungen nicht der richtige Weg für beruflichen Erfolg sind und was für eine authentische Selbstpräsentation wichtig ist.

Im herausforderndem Arbeitsmarkt sind Bewerber oft versucht, in ihren Bewerbungen zu lügen, um ihre Chancen auf eine Anstellung zu verbessern. Die reale Geschichte von Max, einem Kandidaten aus der Medienbranche, verdeutlicht die potenziellen Risiken und Konsequenzen, die mit solch unehrlichem Verhalten einhergehen.

Max‘ Erfahrungen bei Bewerbungen in der Medienbranche

Auch bei Bewerbungen gilt: „Ehrlich währt am längsten.“ © Shotshop/IMAGO

Max, ein angehender Medienprofi, mit abgeschlossenem Studium war sich der hohen Anforderungen und des harten Wettbewerbs in der Medienbranche bewusst. Um seine Chancen auf eine Anstellung zu steigern, entschied er sich in seinen Bewerbungen zu lügen. Er gab an, Fähigkeiten im Umgang mit Ausrüstung und Software zu besitzen, die er nicht hatte.

Mithilfe von YouTube und autodidaktischem Lernen versuchte er, seine Wissenslücken zu schließen und sich vor Arbeitsbeginn mit der benötigten Ausrüstung vertraut zu machen. Obwohl Max gelegentlich mit Situationen konfrontiert war, in denen er überfordert war, brachten ihn seine Lügen vorerst voran.

Trotz des vorübergehenden Erfolgs, den Max durch seine Lügen bei Bewerbungen erzielen konnte, gibt es Schattenseiten, die nicht zu übersehen sind. Er wurde immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen seine fehlende Expertise offensichtlich wurde. Die Unsicherheit und der Druck, seine Unwahrheiten aufrechtzuerhalten, nagten an seiner beruflichen Zufriedenheit und seinem Selbstvertrauen.

Quelle: https://www.businessinsider.de/karriere/international-career/ich-habe-bei-jeder-bewerbung-im-lebenslauf-gelogen-und-habe-deshalb-eine-erfolgreiche-karriere-hinter-mir/

Führen Lügen bei Bewerbungen zum Erfolg?

Max mag zunächst keine offensichtlichen Nachteile durch seine Lügen bei Bewerbungen erlebt haben. Er schaffte es, Fuß in die Medienbranche zu fassen und Gelegenheiten zu ergreifen, die ihm ansonsten möglicherweise verwehrt geblieben wären. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass die negativen Auswirkungen von Lügen bei Bewerbungen nicht immer sofort ersichtlich sind.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Weg zum beruflichen Erfolg nicht über Lügen führt. Stattdessen sollte man auf Ehrlichkeit, Authentizität und kontinuierliche Weiterbildung setzen, um berufliche Chancen zu nutzen.

Tipps für eine überzeugende Selbstpräsentation

Eine authentische Selbstpräsentation ermöglicht es Arbeitgebern, Sie als Individuum zu verstehen und zu bewerten. Mit diesen Tipps können Sie Ihre Stärken betonen:

Selbstreflexion: Machen Sie sich bewusst, welche Fähigkeiten, Erfahrungen und Werte Sie mitbringen. Identifizieren Sie Ihre Stärken und authentischen Beiträge, die Sie potenziellen Arbeitgebern bieten können.

Machen Sie sich bewusst, welche Fähigkeiten, Erfahrungen und Werte Sie mitbringen. Identifizieren Sie Ihre Stärken und authentischen Beiträge, die Sie potenziellen Arbeitgebern bieten können. Authentische Bewerbungsunterlagen: Gestalten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen klar, präzise und wahrheitsgemäß. Betonen Sie Ihre relevanten Erfolge und vermeiden Sie Übertreibungen oder falsche Angaben.

Gestalten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen klar, präzise und wahrheitsgemäß. Betonen Sie Ihre relevanten Erfolge und vermeiden Sie Übertreibungen oder falsche Angaben. Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche: Bereiten Sie sich gründlich auf Vorstellungsgespräche vor und denken Sie über Beispiele aus Ihrer Vergangenheit nach, die Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen veranschaulichen. Seien Sie bereit, über Ihre Motivation und Ihre Karriereziele zu sprechen.

Bereiten Sie sich gründlich auf Vorstellungsgespräche vor und denken Sie über Beispiele aus Ihrer Vergangenheit nach, die Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen veranschaulichen. Seien Sie bereit, über Ihre Motivation und Ihre Karriereziele zu sprechen. Zeigen Sie Ihre Persönlichkeit: Lassen Sie im Bewerbungsprozess Ihre Persönlichkeit durchscheinen. Arbeiten Sie an Ihrer Kommunikation und Präsentation, um eine positive und authentische Wirkung zu erzielen.

Zehn Dinge, die Sie im Bewerbungsgespräch sofort disqualifizieren Fotostrecke ansehen

Welche Konsequenzen können Lügen bei Bewerbungen haben

Wenn man bei einer Bewerbung lügt, können verschiedene Konsequenzen eintreten. Hier sind einige mögliche Szenarien:

Entdeckung der Lüge : Arbeitgeber können die Unwahrheiten in einer Bewerbung durch Hintergrundprüfungen, Referenzüberprüfungen oder Interviews aufdecken. Wenn die Lüge entdeckt wird, kann dies zu einer Ablehnung der Bewerbung führen und den Ruf des Bewerbers ernsthaft schädigen.

: Arbeitgeber können die Unwahrheiten in einer Bewerbung durch Hintergrundprüfungen, Referenzüberprüfungen oder Interviews aufdecken. Wenn die Lüge entdeckt wird, kann dies zu einer Ablehnung der Bewerbung führen und den Ruf des Bewerbers ernsthaft schädigen. Jobverlust: Wenn ein Bewerber bereits eine Stelle aufgrund von Lügen erhalten hat und die Unwahrheiten später herauskommen, kann dies zur Kündigung führen. Arbeitgeber haben das Recht, Mitarbeiter zu entlassen, wenn sie feststellen, dass diese in ihrer Bewerbung gelogen haben.

Wenn ein Bewerber bereits eine Stelle aufgrund von Lügen erhalten hat und die Unwahrheiten später herauskommen, kann dies zur Kündigung führen. Arbeitgeber haben das Recht, Mitarbeiter zu entlassen, wenn sie feststellen, dass diese in ihrer Bewerbung gelogen haben. Vertrauensverlust: Das Vertrauen des Arbeitgebers wird stark beeinträchtigt, wenn sich herausstellt, dass ein Bewerber in seiner Bewerbung gelogen hat. Dies kann zu einem dauerhaften Vertrauensverlust führen, der die berufliche Zukunft des Bewerbers beeinflussen kann.

Das Vertrauen des Arbeitgebers wird stark beeinträchtigt, wenn sich herausstellt, dass ein Bewerber in seiner Bewerbung gelogen hat. Dies kann zu einem dauerhaften Vertrauensverlust führen, der die berufliche Zukunft des Bewerbers beeinflussen kann. Rufschädigung: Wenn die Lügen öffentlich bekannt werden, kann dies den Ruf des Bewerbers in der Branche erheblich schädigen. Dies kann dazu führen, dass zukünftige Arbeitgeber skeptisch sind und es schwerer wird, neue berufliche Möglichkeiten zu finden.

Wenn die Lügen öffentlich bekannt werden, kann dies den Ruf des Bewerbers in der Branche erheblich schädigen. Dies kann dazu führen, dass zukünftige Arbeitgeber skeptisch sind und es schwerer wird, neue berufliche Möglichkeiten zu finden. Rechtliche Konsequenzen: In einigen Fällen können falsche Angaben in einer Bewerbung als Betrug angesehen werden, was zu rechtlichen Konsequenzen führen kann. Dies hängt jedoch von den spezifischen Umständen ab und kann von Fall zu Fall unterschiedlich sein.

Es ist ratsam, ehrlich und transparent zu sein, um das Vertrauen der Arbeitgeber zu gewinnen und langfristige berufliche Erfolge zu erzielen. Denken Sie daran, dass die Wahrheit letztendlich ans Licht kommen kann und die Konsequenzen schwerwiegend sein können.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Alina Wagner sorgfältig überprüft.