Selbstbestimmung als Chance, Talente zu halten – wie Mitbestimmung helfen kann

Von: Carina Blumenroth

Talente zu bekommen und diese im Unternehmen zu halten, ist schwer. Wie ein partizipativer Ansatz dabei helfen kann. Ein HR-Trend.

Fehlende Wertschätzung, Stress am Arbeitsplatz oder mangelnde Flexibilität – das können Gründe sein, warum Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kündigen. Um dem entgegenzuwirken, gibt es verschiedene Ansätze. Einer davon, informiert das Portal t3n, gilt als HR-Trend. Im Fokus stehen dabei Autonomie und Mitspracherecht.

Selbstbestimmung im Job ohne Homeoffice-Möglichkeit

Mehr Partizipationsmöglichkeiten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnte die Arbeitszufriedenheit erhöhen. © SeventyFour/Westend61/Imago

Flexibles Arbeiten, was den Ort angeht – während der Corona-Pandemie haben sich vor allem Menschen daran gewöhnt, die am Computer arbeiten. Allerdings schließt das einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus, die für den Job die eigenen vier Wände verlassen müssen. Ein Ansatz könnte in diesem Fall die partizipative Dienstplangestaltung sein.

Wenn Mitarbeiter mitbestimmen – partizipative Dienstplangestaltung

Prinzip der partizipativen Dienstplangestaltung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in eine aktivere Rolle geholt. Sie können beispielsweise Arbeitsstunden selbstständig anpassen und so etwas mehr Einfluss auf die eigene Zeitplanung nehmen. Am Ende hat trotzdem die Führungskraft einen Blick darauf. So wird das, wie Jakob Toftgaard bei t3n schreibt, bereits in skandinavischen Ländern gehandhabt.

Ein Vorteil dieser aktiven Teilhabe ist, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann erst angenommen und gesehen fühlen. Sie fühlen sich wertgeschätzt und das wirkt sich dann auf die Leistung und allgemeine Grundstimmung aus.

Der Wunsch nach Partizipation und Selbstbestimmung ist nicht aus der Luft gegriffen – das Fraunhofer-Institut teilt in einer Ausarbeitung Ergebnisse einer Studie der Zürcher Hochschule. Daraus geht hervor, dass viele Beschäftigte sich mehr Selbstbestimmung bei der Bewältigung von Aufgaben wünschen. Sei dies im Unternehmen gegeben, wirke der Arbeitgeber attraktiver, informiert Fraunhofer.

Mitbestimmung: Was dafür gegeben sein muss

Ein paar Tipps helfen dabei, wie Unternehmen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ganz im Zeichen der New Work, mehr Teilhabe und Partizipation ermöglichen können.

Vertrauenskultur etablieren: Offenheit für Meinungen aus dem Team.

Kommunikation und Transparenz: Rahmenbedingungen vorgeben und Mitarbeitern Entscheidungsmöglichkeiten geben.

Kontinuität: So ein Projekt ist niemals fertig und in Stein gemeißelt, es muss flexibel angepasst und verbessert werden können.

Werden die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllt, verbessert sich die Arbeitskultur. Das führt zu einer höheren Zufriedenheit, die die Leistungsbereitschaft und Produktivität beeinflusst.