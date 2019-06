Firma gründen: Junge Menschen fordern mehr Unternehmerwissen

Über die Hälfte der jungen Befragten bemängeln die wenigen weiblichen Vorbilder in der Unternehmensgründung.

Von über 1.000 befragten jungen Menschen könnten sich 64 Prozent vorstellen, eine Firma zu gründen. Doch es fehlt ihnen an Vorbildern und vor allem Know-how.

Obwohl sich die Mehrheit aller 16- bis 25-Jährigen den Schritt in die Selbstständigkeit vorstellen könnte, sehen sich nur zehn Prozent in den nächsten fünf Jahren als Unternehmensleiter. Die Angst vor dem Scheitern hält die meisten vom Selbstständigsein ab. 44 Prozent der jungen Menschen sehen sich in fünf Jahren als Angestellte. 15 Prozent wollten erstmal reisen.

Unternehmen gründen: Wie soll das gehen?

Im Auftrag des internationalen Finanzdienstleisters TransferWise wurden über 1.000 junge Menschen in Deutschland zum Thema Unternehmensgründung befragt. Etwa drei Viertel kritisieren, dass ihnen in den Schulen bislang zu wenig Wissen über Existenzgründung und Unternehmertum vermittelt wurde. Sie fordern, dass in den Schulen Unternehmertum stärker vermittelt wird.

Über die Hälfte der Befragten (58 Prozent) finden, dass es zu wenige weibliche Vorbilder in der Branche gibt. Unter den Mädchen fanden das sogar 61 Prozent. Trotzdem glauben 54 Prozent, ein Mann würde eher eine Firma gründen als Frauen - mehr als in jedem anderen befragten Land.

Angst, Unsicherheit, fehlende Mittel

Fast die Hälfte der Befragten würden sich von der fehlenden Sicherheit davon abhalten lassen, eine Firma zu gründen. Ähnliche Faktoren wären Angst vor dem Scheitern und fehlende finanzielle Unterstützung. Jeweils 37 Prozent gaben an, keine gute Idee für eine Firma und keine Unternehmerfähigkeiten zu haben. Mit dem Gründungswettbewerb "20 under 20" möchte TransferWise jungen Unternehmern aus ganz Europa unter die Arme greifen und ihre Ideen fördern.

