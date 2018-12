Firma bietet Mitarbeitern mehr Urlaub, wenn sie aufhören zu rauchen

Wer mit dem Rauchen aufhört, wird in diesem Unternehmen belohnt. (Symbolbild)

Nachdem sich ein Mitarbeiter beschwert hatte, dass Rauchpausen die Produktivität beeinträchtigen, genehmigte das Unternehmen Nichtrauchern kurzerhand Sonderurlaub.

Haben Sie auch Kollegen, die mehrmals am Tag ihrer Sucht frönen und zum Rauchen nach draußen verschwinden? Oder sind Sie selbst Raucher und genießen auch während der Arbeit immer wieder die eine oder andere Zigarette? Dann wird sie diese Maßnahmen eines japanischen Unternehmens sicher interessieren.

Unternehmen gibt Nichtrauchern Sonderurlaub

Als ein Mitarbeiter sich über die gestörte Produktivität aufregte, die entstehe, wenn immer wieder ein Kollege rauchen gehe, handelte ein japanisches Unternehmen - und setzte eine innovative Idee um. Das berichtete das Portal Business Insider bereits vergangenes Jahr.

Piala Inc. bot Nichtrauchern im Gegenzug extra Urlaub an - und zwar ganze sechs Tage. Dieser Sonderurlaub soll kompensieren, dass Angestellte, die nicht rauchen, so gesehen auch weniger freie Zeit haben, als diejenigen, die ständig zum Rauchen nach draußen gehen.

Zudem soll der Urlaub für Nichtraucher ein Anreiz sein, dass Raucher sich ihre Sucht abgewöhnen. Schließlich lockt dann Sonderurlaub. Und wieso genau sechs Tage? CEO Takao Asuka will ausgerechnet haben, dass die Rauchpausen täglich ungefähr sechs Tage zusätzlichen Urlaub ausmachen würden. Ob sich Raucher lieber dem Extraurlaub hingaben und dafür ihre Sucht ablegten, ist leider nicht bekannt.

Es könnte aber auch für deutsche Unternehmen eine sinnvolle Maßnahme sein, es Mitarbeitern schmackhaft zu machen, dass sie sich das Rauchen abgewöhnen. Wer will schon gern auf Urlaub verzichten.

