Verrückt: Ist das die beste Bewerbung aller Zeiten?

Eine junge Frau steht ganz in Gold gehüllt vor einer Marketing-Agentur - und will unbedingt einen Job ergattern. Warum sie das macht - und ob sie damit Erfolg hatte, lesen Sie hier.

Eine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen war dieser Bewerberin wohl zu langweilig. Jade Delaney hat sich für ihre Bewerbung bei einer Marketing-Agentur nämlich etwas ganz anderes einfallen lassen - und wird dafür auf Twitter gefeiert.

Bewerberin besprüht sich mit Gold und stellt sich vor Marketing-Agentur

Statt ihre Bewerbungsunterlagen einfach wie gewohnt per E-Mail zu schicken, fasste die junge Frau einen anderen Plan: Um aus der Bewerbermasse herauszustechen, wollte sie sich etwas Besonderes einfallen lassen, und stellte die bekannte Statue "Fearless Girl" aus New York nach.

Dafür besprühte sich Delaney vollständig mit Gold und stellte sich prominent vor das Firmengebäude von McCann Worldwide im englischen Bristol. Dazu der passende Spruch: "Know the Power of Women in Advertising" ("Seid euch der Macht von Frauen in der Werbebranche bewusst").

Is this the best job application ever? Adorned in gold, fearless advertising graduate Jade Delaney recreates #FearlessGirl outside our offices #FearlessBristolGirl @McCann_WW @Campaignmag pic.twitter.com/11HW5lCFGl — McCann Bristol (@McCann_Bristol) 9. Mai 2018

Die Original-"Fearless Girl"-Statue in New York zeigt ein Mädchen, das sich mutig dem "Charging Bull", dem Symbol für Finanzgeschäfte, entgegenstellt. Und genauso furchtlos will wohl auch die Bewerberin auf ihren potentiellen Arbeitgeber wirken.

Incredibly proud to be the voice of the Fearless Girl Campaign. Be. Fearless. #FearlessGirl pic.twitter.com/tmNKtJu4oy — Izzie Steele (@izneverdone) 7. Mai 2018

"Fearless Girl"-Bewerberin bekommt den Job

Delaneys kreative Bewerbung war tatsächlich ein voller Erfolg. Wie McCann auf Twitter verriet, bekam die gewitzte Bewerberin tatsächlich einen Job. Kein Wunder - die junge Frau hat schließlich Marketing studiert und weiß, wie man sich als Bewerber verkaufen muss.

