Familie oder Karriere? Jetzt gibt Putin gibt Frauen Tipp - doch damit hat niemand gerechnet

Karriere oder Kinder? Viele Frauen haben das Gefühl, sich früher oder später entscheiden zu müssen. Nun hat sich der russische Präsident zu Wort gemeldet - mit überraschender Aussage.

Viele Frauen heutzutage verspüren den Druck, sich für Karriere oder Familie entscheiden zu müssen. Zu groß ist die Angst, wenn man Vollzeit arbeiten geht, als Rabenmutter abgestempelt zu werden. Aber deshalb auf Kinder verzichten? Für manche undenkbar - und ein großes Dilemma. Das stellt auch russische Frauen vor großen Problemen - weshalb sich niemand Geringeres als der russische Präsident Wladimir Putin höchstpersönlich in die Debatte eingemischt hat.

Karriere und/oder Kinder? Jetzt meldet sich Putin überraschend zu Wort

Und der überrascht mit einer sehr liberalen Einstellung zu dem Thema: Schließlich erklärte er kürzlich, dass Karriere als auch Familie aus seiner Sicht von immenser Bedeutung seien. "Was ist wichtiger: Familie und Kinder oder Karriere? Man könnte genauso fragen, was wichtiger ist – das Herz oder der Kopf? Man kann weder ohne Herz, noch ohne Kopf leben", sagte Putin vor einigen Tagen in einer Sitzung der gemeinnützigen Organisation "Russland – ein Land der Möglichkeiten".

Und das sehen wohl die russischen Frauen genauso - so heiraten sie immer später. Laut neuesten Studien habe sich das Durchschnittsalter bei der Hochzeit auf Mitte 20 bis 31 erhöht. Das wiederum zeuge von bestimmten Änderungen in der Gesellschaft, dass sich die Prioritäten generell bei jungen Menschen und konkret bei Frauen etwas geändert hätten, heißt es weiter.

Russische Frauen heiraten immer später - Karriere wichtiger

So würden aktuell Ausbildung und Karriere mehr denn je bei jungen Frauen in den Fokus rücken. "Natürlich ist das leichter gesagt, als getan. Ich glaube, Frauen werden das hören und sagen: Versuch das mal selbst, und das, und auch das", gab auch der russische Staatschef zu. Deshalb wäre auch ihm Rahmen der Organisation ein "toller" Frauenclub entstanden, der sich mit der Frage, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen, beschäftigen soll.

jp