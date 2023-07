„In English, please!“: Zehn Sätze, die vermutlich jeder aus seiner Schulzeit kennt

Von: Fangyi Chen, Kristina Wagenlehner

„Was sind ikonische Sätze aus der Schulzeit?“, fragt ein Reddit-Nutzer und bekommt über 380 Kommentare. Viele davon wecken Erinnerungen.

Von „Das schaffe ich nie!“ bis „Wann ist endlich Pause?“ – eine Frage des Nutzers @PekiTheRedditUser hat auf der Plattform Reddit eine Diskussion mit vielen skurrilen und witzigen Kommentaren ausgelöst. In diesem Artikel lassen wir die Schulbank noch einmal quietschen und stellen Ihnen die besten Kommentare vor. Bereit für eine Zeitreise?

Der Klassiker: „In English please“

Wer kennt diesen Satz nicht? Die ambitionierte Englisch-Lehrerin möchte etwas Sprachpraxis in den Unterricht bringen. Am besten soll der ganze Unterricht in Englisch stattfinden. Leider spielen die Schülerinnen und Schüler nicht immer mit und antworten – auf Deutsch. Egal, ob die Antwort richtig oder falsch war, sobald ein deutsches Wort den Mund verlässt, hieß es: „In English please!“

„Später hast du auch nicht immer einen Taschenrechner dabei.“

„Ähm, doch“ hätte man damals allen Lehrerinnen und Lehrern getrost antworten können. Schließlich hat heute vermutlich fast jeder ein Smartphone bei sich, worauf ein Taschenrechner standardmäßig installiert ist. Doch verübeln kann man es den Lehrkräften aus der Schulzeit natürlich nicht, keiner kann in die Zukunft blicken und überhaupt Kopfrechnen hält geistig fit.

Egal wie lang die Schulzeit her ist, an bestimmte Lehrersprüche erinnert man sich ein Leben lang. © Peter Endig/dpa

Der Sportunterricht beginnt – „Runter vom Mattenwagen“

Nach stundenlangem Sitzen auf Holzstühlen, freut man sich endlich in Bewegung zu kommen und im Sportunterricht so richtig Gas zu geben. Also zu den Geräten gerannt, den Mattenwagen herausgeholt und sich darauf geworfen – die besten Freunde schieben. Bevor man allerdings so richtig in Fahrt kommt – „Runter vom Mattenwagen“.

„Ich beende den Unterricht!“

„... und nicht die Uhr!“, schreibt Reddit-Nutzer Mein_Name_ist_falsch dazu. Den Spruch haben wohl die meisten so oder in ähnlicher Form in der Schule gehört. Die Betonung des typischen Lehrerspruches liegt natürlich nicht auf dem Wort „beenden“, sondern auf „ich“. Der User schreibt weiter: „Eine der größten Lügen, die einem Lehrer erzählen. Aber sich dann beschweren, wenn Schüler bei ihrer Präsentation überziehen und sie fast sofort unterbrechen.“ Dafür bekommt er über 200 Upvotes.

„Die Präsentation war gut, du hast frei gesprochen und viele Bilder benutzt“

Soweit so gut. Doch was bedeutete dieser Satz wirklich und welche Note bekam man dafür? Wahrscheinlich war es eine Floskel wie in einem Arbeitszeugnis für eine mittelmäßige Präsentation. Denn: Wessen Präsentation hat schon keine Bilder und warum hat man diesen Satz sonst so oft gehört?

Es ist nicht immer einfach, ein passendes Feedback zu jeder Präsentation zu geben. © Cavan Images / Imago

„Glaubst du es oder weißt du es?“

Oder – „Glauben kannst du in der Kirche“. Manche Lehrer schienen es lieber zu sehen, wenn man mit Sicherheit falsche Antworten gibt, als wenn man unsicher ist und diese mit dem Wörtchen glauben ausdrückt. Oder man wusste es und hat einfach aus Gewohnheit mit „glauben“ geantwortet. Manche Lehrer ritten jedoch besonders gern auf dieser Formulierung herum – ungeachtet der Tatsache, ob die Antwort vielleicht tatsächlich richtig war.

Weitere Sätze, die Sie vermutlich aus Ihrer Schulzeit kennen

Manchmal fragt man sich: Hatten sich Lehrer abgesprochen, welche Floskeln sie verwenden? Oder fing eine Lehrkraft eines Tages mit einem Satz an und die Kollegen haben ihn übernommen? Man weiß es nicht. Die Liste von Sätzen, die Sie aus Ihrer Schulzeit kennen, lässt sich aber noch weiterschreiben. Hier sind vier weitere:

„Wenn ich euch nachts wachrüttle und danach frage, muss die Antwort wie aus der Pistole geschossen kommen!“

„Die Antwort ist 15.“ „15 was? Äpfel? Birnen? Hühner?“ und vor allem „Birnen nicht mit Äpfeln vergleichen!“

„Im Unterricht wird nicht getrunken und gegessen!“

„Im Mittelalter war Deutschland ein Flickenteppich.“