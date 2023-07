An heißen Tagen: Siesta in Deutschland wird diskutiert

Von: Carina Blumenroth

Heiße Tage können in Deutschland in Zukunft öfter vorkommen – Klimawandel sei Dank. Doch wie im Arbeitsleben damit umgehen? Eine Siesta wird diskutiert.

Früh aufstehen, arbeiten, eine lange Mittagspause und dann wieder ran an die Arbeit – das Phänomen ist besonders in südeuropäischen Ländern verbreitet, um der Hitze in den Mittagsstunden zu entgehen. Dank Klimawandel wird es auch in Deutschland heißer – Amtsärzte bringen eine Siesta für deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ins Gespräch. Der Vorschlag stößt nicht auf Gegenliebe.

Über Mittag geschlossen: Siesta in Deutschland eine Option?

Siesta in Deutschland? Nicht für alle Berufsgruppen durchsetzbar. (Symbolbild) © pressmaster/Pantermedia/Imago

Arbeitgeber haben per Gesetz eine Fürsorgepflicht ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegenüber. Das bedeutet, unter anderem, dass sie auf die Arbeitsbedingungen zu achten haben. In südeuropäischen Ländern wird in den Sommermonaten regelmäßig die 40-Grad-Marke geknackt. In Deutschland hingegen werden an Sommertagen über 30 Grad erreicht. Das beeinträchtige die Leistungsfähigkeit, informiert der Westfälische Anzeiger. Unter anderem betreffe das die Konzentrationsfähigkeit.

Lauterbach auf Twitter „Siesta in der Hitze kein schlechter Vorschlag“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach meldet sich auf Twitter ebenfalls zu dem Vorschlag einer Art Mittagsruhe in Deutschland. Er schreibt: „Siesta in der Hitze kein schlechter Vorschlag. Das sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer selbst aushandeln. Medizinisch sicher für viele Berufe sinnvoll.“

Vor- und Nachteile von Siesta in Deutschland

Vorteile einer Siesta Nachteile einer Siesta Konzentrationsfähigkeit wird erhöht Arbeit, die länger in den Abend hineinreicht Besseres allgemeines Wohlbefinden Wer pendelt, kann unter Umständen nicht mal eben nach Hause Besonders für Menschen, die draußen arbeiten entlastend

Italien, Griechenland und Spanien als Vorbilder? Dort ist Siesta anders

Eine Siesta in den südeuropäischen Ländern Spanien, Italien und Griechenland wird seltener, wie verschiedene Medien berichten. Demnach machen Spanierinnen und Spanier gerne mal eine volle Stunde Mittagspause, aber nur in seltenen Fällen wird eine richtige Siesta abgehalten. Das liege unter anderem daran, dass einige Arbeitsbereiche mit Klimaanlagen ausgestattet seien. Auch in Italien, dort vor allem im Norden des Landes, ist eine Siesta selten geworden, informiert der Westdeutsche Rundfunk (WDR). In Griechenland gebe es eine Mittagsruhe von 15.00 bis 17.30 Uhr – die sei von der griechischen Polizei angewiesen, so der WDR. In dieser Zeit gilt es als Fauxpas, Anrufe zu tätigen. Behörden sind davon ausgenommen.

Besonders aber in Regionen, die vom Tourismus leben, ist eine Siesta nur in seltensten Fällen möglich.

Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte: eine flächendeckende Siesta ist nicht realistisch

Im Gespräch mit der Tagesschau äußert sich die Arbeitsmedizinerin Anette Wahl-Wachendorf (Vizepräsidentin des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werksärzte) kritisch. „Ich halte eine flächendeckende Begrenzung für schwierig, weil sie an viele Arbeitsstätten nicht realistisch ist“, sagt sie dem Portal. Wichtiger sei es, Vorerkrankte und Menschen mit von Hitze betroffenen Arbeitsplätzen zu schützen. Da sei „noch Luft nach oben“, so die Arbeitsmedizinerin. Handeln könne man generell beispielsweise mit einer Arbeitszeitverlagerung in den Morgen – damit umgehe man Hitze.