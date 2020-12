Zwei Dinge widmen erfolgreiche Menschen besonders viel Zeit – im Gegensatz zum Durchschnittsverdiener

Erfolgreiche Menschen wie Bill Gates und Elon Musk verteilen ihre Zeit offenbar anders als der Normalbürger. Dabei stechen besonders zwei Hobbys ins Auge.

Lesen und Sport – das scheinen die angesagten Hobbys unter den erfolgreichsten Menschen* der Welt zu sein. Zumindest wenn es nach einer amerikanischen Studie geht.

Studie über erfolgreiche Menschen mit mehr als 600 Millionären

Wie der Businessinsider berichtet, interviewte die US-Forscherin Sarah Stanley Fallaw vom Affluent Market Institute mehr als 600 Millionäre in den USA. Dabei stellte sie fest, dass der finanzielle Erfolg stark daran geknüpft ist, wie die Menschen ihre Zeit nutzen. „Erfolgreiche Menschen wissen genau, wie sie ihre Ressourcen einsetzen müssen, einschließlich ihrer emotionalen und kognitiven Ressourcen“, zitiert das Portal die Wissenschaftlerin und Buchautorin von „The Next Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth.“

Lesen Sie auch: Sieben Dinge, die erfolgreiche Menschen vor dem Schlafengehen tun.

Millionäre verbringen überdurchschnittlich viel Zeit mit Lesen und Sport

Wofür erfolgreiche Menschen ihre Zeit nutzen? Anders als der Durchschnittsbürger sollen Reiche überdurchschnittlich viel Zeit mit Lesen und Sport verbringen. Während der durchschnittliche Amerikaner laut der Studie je zwei Stunden pro Woche dem Lesen und Sport widmet, sollen Millionäre tatsächlich 5,5 Stunden mit Büchern und Zeitungen verbringen. Für Tennis, Jogging & Co. sollen sich erfolgreiche Menschen sogar sechs Stunden in der Woche reservieren.

Tatsächlich scheinen viele Superreiche wahre Bücherwürmer zu sein. Wie das Handelsblatt berichtet, verbringt Investor Warren Buffet sogar fünf bis sechs Stunden täglich mit dem Lesen von Tageszeitungen und 500 Geschäftsberichten. Microsoft-Gründer Bill Gates soll vor dem Schlafengehen vor allem Fachzeitschriften und Biographien verschlingen. Und Tech-Ikone Elon Musk soll schon in seiner Jugend bis zu zwei Bücher täglich gelesen haben. Jetzt ist er als Tesla-Chef, Gründer von Space X und weiteren Unternehmen erfolgreich wie nie. (as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

Mehr zum Thema: Gehalt bei Tesla: „Die Bezahlung ist ein Kracher“ - so viel verdienen Elon Musks Mitarbeiter in Deutschland.



Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.