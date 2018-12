Wer erfolgreich sein will, sollte seine Bewerbung nur an diesem Wochentag verschicken

Es gibt einen Wochentag, an dem Bewerbungen einen besonders guten Anklang finden.

Eine Studie will herausgefunden haben, dass es ihn tatsächlich gibt: den einen Tag, an dem die Bewerbung abgeschickt werden sollte, damit sie erfolgreich verläuft.

Sie hassen Montage? Das ist nicht außergewöhnlich. Allerdings sollten Sie Ihre Sichtweise in diesem Fall noch einmal überdenken. Eine Studie fand nämlich heraus, dass Montag der beste Tag ist, Bewerbungen zu verschicken.

Warum Sie an einem Montag Ihre Bewerbung verschicken sollten

Eine Auswertung des Jobportals Bright.com kam zu dem Ergebnis, dass Bewerber am ehesten zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, wenn sie ihre Bewerbung an einem Montag an das Unternehmen ihrer Wahl schicken.

Es wurden 500.000 Stellen und 15 Millionen Aufrufe von Bewerbungen auf dem Portal geprüft und es stellte sich heraus, dass rund jeder dritte Bewerber, der sich an einem Montag beworben hatte, erfolgreich mit seiner Bewerbung war. Damit war der Montag von allen Wochentagen mit Abstand der beste Tag, um sich zu bewerben.

Sie sollten dagegen davon absehen, sich an einem Samstag zu bewerben. Hierbei hatten laut Studie lediglich 14 Prozent der Bewerber Erfolg. Die meisten Bewerbungen wurden an einem Dienstag verschickt, doch dabei bekamen nur rund 20 Prozent eine positive Rückmeldung.

Was könnte der Grund sein, dass Montag der beste Tag für eine Bewerbung ist? Die Studie gab hierauf keine eindeutige Antwort. Es könnte jedoch sein, dass Unterlagen, die an einem Montag eingehen, schlicht weniger häufig von Personalern übersehen werden.

